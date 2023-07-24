Если вы хотите подольше держать свои овощи свежими, вам нужно знать, как правильно хранить различные их виды. Некоторые из них действительно лучше положить в холодильник, другие нужно держать в воде или в сухом и холодном месте.

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Как правильно хранить овощи

Если вы приобрели в магазине зелень, не кладите ее сразу в холодильник. Такие продукты лучше сначала промыть, а затем завернуть в бумажное или кухонное полотенце. Так можно обработать салат, капусту, шпинат, петрушку и укроп.

Чтобы сэкономить время, попробуйте мыть всю зелень сразу же после того, как приобретаете ее. Также полоскать нужно даже те продукты, которые уже были предварительно вымыты.

Вместо этого спаржу держать следует в холодильнике. Стебли должны оставаться влажными; для этого вы можете либо обернуть их влажным полотенцем, либо положить стебли в стакан с водой.

Корнеплоды и кабачки эксперты советуют хранить в прохладном и темном месте, но не в холодильнике. Подойдет шкаф или погреб. Там также можно хранить лук, чеснок, батат, картофель и тыкву.



Картофель нужно хранить в темном месте / Фото Pexels

А вот помидоры следует держать при комнатной температуре, чтобы они стали лучше по вкусу. После того, как они созреют, их можно переложить в холодильник.

Обратите внимание и на то, что овощи нужно хранить отдельно от фруктов – это позволит избежать слишком быстрого созревания. Если вы не можете съесть все ваши овощи сразу, попробуйте их заморозить; это быстрый и простой способ сохранить все полезные вещества.

Большинство овощей перед заморозкой необходимо бланшировать – варить целый или нарезанный овощ в течение 1 – 2 минут, а затем поместить в холодную воду, чтобы остановить процесс варки. Замороженные овощи можно хранить в течение года.