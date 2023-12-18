Виявляється, водопровідна вода може бути не тільки не надто смачною, але й у дуже несподівані способи впливати на ваше здоров'я. І експерти з Steam Shower Store попереджають про три головні сигнали, які мають дати вам зрозуміти, що пора припинити пити водопровідну воду.

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Як визначити жорстку воду

Якщо у вашому домі жорстка вода, можливо, вам варто скористатися пом'якшувачами води та засобами для видалення накипу, щоб вирішити цю надокучливу проблему. До того ж жорстка вода може призвести і до вищих рахунків за електроенергію. А також утворення вапняного нальоту на трубах змушує їх працювати більше, щоб перекачувати гарячу воду до вашої оселі.

Більшість людей помічає, що у них в домі жорстка вода після того, як починає відчувати злегка мінеральний смак під час пиття з-під крана. І хоча спершу це може здатися нешкідливим, тривалий вплив жорсткої води на тіло може призвести не тільки до проблем із травленням, але і до сухості шкіри та свербіння.

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Свербіння шкіри

Звісно, причин цього неприємного відчуття може бути безліч, та якщо ви відчуваєте свербіж шкіри невдовзі після купання, це може свідчити саме про жорстку воду.

Це трапляється через те, що водна система виштовхує досить багато мінералів. Саме ці речовини видаляють зі шкіри природні жири, і через це вона стає сухою, а згодом з'являється і неприємний свербіж.



Від жорсткої води може свербіти шкіра / Фото Pexels

Сухе волосся

Це ще одна частина вашого тіла, на яку може серйозно вплинути жорстка вода з-під крана. Якщо вона ллється з вашої душової лійки, будьте готові до того, що на вашому волоссі також не залишиться природних жирів, і воно стане сухим.

Так у вас також може почати свербіти голова, оскільки жорстка вода залишить залишки на шкірі.

Проблеми зі шлунком

Якщо у вас є звичка пити воду з-під крана, це може призвести і до деяких розладів шлунка. Насправді жорстка вода вважається безпечною для пиття, та її надмірна кількість точно не буде для вас корисною. Тож якщо після вживання водопровідної води у вас болить живіт, обов'язково перевірте її якість та потурбуйтеся про видалення вапняного нальоту з труб.