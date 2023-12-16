Зранку кожен з нас має улюблені напої, які вживає до сніданку – вода, кава, чай, сік чи ще щось інше. Ви навіть можете й не здогадуватися, що певний напій може призвести до здуття живота.

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Яких напоїв зранку краще уникати розповіла медсестра Лорен Тайєр. За її словами, фруктовий сік та протеїнові коктейлі – це два напої, які призведуть до газів та здуття живота.

Протеїновий коктейль

Окрім того, що цей коктейль насичує нас білком та підтримує ріст м’язів, він також має побічні ефекти та призводить до газів та здуття живота. Протеїнові коктейлі важкі для шлунка. Лорен Тайєр каже, що негативний вплив може бути через молоко або замінник цукру.



Протеїновий коктейль погано впливає на травлення / Фото Pexels

Якщо у вас чутливе травлення, то спробуйте підібрати порошок з простішими інгредієнтами, вибравши рослинні альтернативи.

Фруктовий сік

Медсестра радить також утриматися від фруктового соку, який може погано вплинути на нашу систему травлення.

Фруктовий сік, що купується в магазині, зазвичай складається з фруктового концентрату, цукру, ароматизаторів і води, а не зі справжніх фруктів. Усі ці інгредієнти можуть призвести до надлишку газів та здуття живота,

– уточнила Лорен Тайєр.

А ще такі соки містять багато фруктози – натурального цукру, що міститься в фруктах. Це призводить до ферментації в кишечнику та негативних наслідків. У деяких фруктових соках відсутня клітковина, яка допомагає регулювати травлення.

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Якщо ви хочете знизити проблему з травленням, то медсестра радить розбавляти соки з водою або ж обирати свіжі варіанти фруктів.