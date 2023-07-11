Предменструальный синдром может привести к перепадам настроения, вздутию живота и усталости. И хотя эти симптомы обычно исчезают после начала менструации, терпеть боль ежемесячно очень утомительно.

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Как уменьшить симптомы перед менструацией

Врачи утверждают, что, к сожалению, пока не существует "волшебной пилюли", которая могла бы навсегда вылечить ПМС. Однако симптомы можно существенно уменьшить, если вы измените образ жизни и скорректируете диету.

В частности, для уменьшения болей требуется:

быть физически активными;

сбалансированно питаться;

снизить уровень стресса;

хорошо спать.

Однако важно не переусердствовать с физическими тренировками – врачи советуют выполнять легкие и умеренные упражнения, они помогут вам повысить уровень энергии и улучшить психологическое состояние.

Продуманный здоровый рацион снизит тягу к чрезмерному употреблению пищи и снизит вероятность вздутия живота. Также эксперты советуют не есть дважды или трижды в день большими порциями, а попытаться разделить приемы пищи.



Причиной ПМС может быть плохое питание / Фото Pexels​

Попробовать йогу, медитацию или упражнения на внимательность, чтобы снизить стресс и успокоить свое настроение, всегда является хорошей идеей. Также важно избавиться от вредных привычек, таких как курение и чрезмерное употребление алкоголя, поскольку они могут ухудшить ваши симптомы,

– поделилась врач Валери МакКвиллан.

Кроме того, часто у женщин, страдающих предменструальным симптомом, слишком низкий уровень кальция в крови. Следовательно, следует либо употреблять больше продуктов, содержащих этот элемент, либо добавить в рацион добавки. Исследования показали, что кальций активно помогает против таких симптомов, как усталость, изменение аппетита и депрессия.

Нужно в это время женщинам также большее количество витаминов E, D, B6 и магния. Если вы страдаете от перепадов настроения, попробуйте употреблять больше экстракта мелиссы.

Взяв под контроль свой образ жизни и исследуя природные добавки, вы можете эффективно контролировать и облегчать симптомы предменструального синдрома,

– рассказала МакКвиллан.

Если вы часто испытываете стресс, попробуйте выполнять дыхательные упражнения, они помогут успокоиться и снять напряжение.