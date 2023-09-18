Насправді целюліт – це проблема, з якою зіштовхується більшість жінок. Та якщо ви хочете покращити стан вашої шкіри та прибрати небажані жирові відкладення, ви можете додати до свого раціону деякі продукти.

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Чорниця

Споживання фруктів та ягід, зокрема й чорниці, сильно пов'язане зі зниженням маси тіла. У огляді Європейського журналу харчування науковці довели, що споживання фруктів та овочів може знизити ризик хронічних захворювань та високого кров'яного тиску.

Сочевиця

Бобові продукти дуже корисні не тільки для стану шкіри, але й для здоров'я загалом. Сочевиця, нут та квасоля багаті на клітковину, і також можуть призвести до втрати ваги, якщо споживати їх регулярно.

Груші

Якщо ви думаєте, які фрукти будуть найбільш корисні для схуднення і шкіри, саме час почати їсти більше груш. Кожен з цих плодів містить по 6 грамів клітковини, і після вживання такої їжі ви протягом довгого часу відчуватимете себе ситими.

Груші можуть бути корисними та підходять для багатьох страв: салатів, випічки тощо.



Груші дуже корисні для шкіри / Фото Pexels

Авокадо

Вам може здатися, що авокадо є досить калорійним продуктом, проте ці плоди можуть бути дуже корисними для схуднення. Виявляється, жінки, які споживають багато фруктів та овочів, і авокадо також, легше втрачають вагу за тих, хто не їсть цих продуктів.

Гриби

Гриби можуть стати чудовою альтернативою м'ясу, адже вони не тільки мають насичений пікантний смак, але й можуть бути поживними та корисними.

Тож якщо ви хочете знизити калорійність ваших страв та покращити свою шкіру, спробуйте додати до них гриби замість м'яса.