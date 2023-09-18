На самом деле целлюлит – это проблема, с которой сталкивается большинство женщин. Но если вы хотите улучшить состояние кожи и убрать нежелательные жировые отложения, вы можете добавить в свой рацион некоторые продукты.

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Черника

Потребление фруктов и ягод, в том числе черники, сильно связано со снижением массы тела. В обзоре Европейского журнала питания ученые доказали, что потребление фруктов и овощей может снизить риск хронических заболеваний и высокого кровяного давления.

Чечевица

Бобовые продукты очень полезны не только для состояния кожи, но и для здоровья в целом. Чечевица, нут и фасоль богаты клетчаткой, и также могут привести к потере веса, если потреблять их регулярно.

Груши

Если вы думаете, какие фрукты будут наиболее полезны для похудения и кожи, самое время начать есть больше груш. Каждый из этих плодов содержит по 6 граммов клетчатки, и после употребления такой пищи вы в течение долгого времени будете чувствовать себя сытыми.

Груши могут быть полезны и подходят для многих блюд: салатов, выпечки и так дальше.



Груши очень полезны для кожи / Фото Pexels

Авокадо

Вам может показаться, что авокадо является достаточно калорийным продуктом, однако эти плоды могут быть очень полезны для похудения. Оказывается, женщины, которые потребляют много фруктов и овощей, и авокадо также, легче теряют вес за тех, кто не ест эти продукты.

Грибы

Грибы могут стать прекрасной альтернативой мясу, ведь они не только обладают насыщенным пикантным вкусом, но и могут быть питательными и полезными.

Итак, если вы хотите снизить калорийность ваших блюд и улучшить свою кожу, попробуйте добавить к ним грибы вместо мяса.