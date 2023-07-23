У всех людей есть "жировая ткань", которая составляет примерно 10-25% от общей массы тела. Целлюлит – это нормальная физиологическая реакция на накопление жира, возникающего, когда коллагеновые волокна, соединяющие жир с кожей разрушаются или растягиваются, тем самым позволяя жировым клеткам выпячиваться.

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Разнообразные пищевые добавки, лосьоны и средства по уходу за кожей могут временно подтянуть внешний слой кожи, но не решат главной проблемы.

Вместо этого нужно сделать акцент на здоровом питании и физической активности, которые вместе помогут в борьбе с целлюлитом. Сосредоточьте свое внимание на дефиците калорий и увеличьте тренировку.

Чечевица

Чечевица и другие бобовые являются отличными источниками клетчатки. Они вызывают умеренную потерю веса у людей, регулярно их употребляющих, что было исследовано в систематическом осмотре в Американском журнале клинического питания.

Груша

Употребляйте грушу на перекус. Она хорошо насыщает организм, тем самым компессируя большую порцию пищи, которую вы могли бы съесть. Нарежьте грушу в салат или ешьте с овсянкой.



Эти продукты борются с целлюлитом / Фото из Country Life

Авокадо

Авокадо может способствовать уменьшению веса. Согласно публикации в журнале Nutrients, женщины, регулярно употреблявшие фрукты и овощи, в частности авокадо, за четыре года потеряли больше веса, чем те, кто не ел эти продукты.

Бананы

Задержка жидкости из-за высокого употребления соли в рационе может привести к отекам, которые могут усилить появление целлюлита. Бананы широко известны как источник калия, минерала, связанного с контролем отечности.



Эти продукты борются с целлюлитом / Фото из Pexels

Батат

Батат обладает одними из самых полезных для здоровья свойств, включая содержание витамина А. Сладкий картофель также богат калием, который может уменьшить видимость целлюлита, связанного с чрезмерным потреблением натрия.

Вода

Хотя вода не считается пищей, впрочем вода с кусочками фруктов или цитрусовых помогает вам поддерживать гидратацию тела. Выпивайте ежедневно суточную норму воды, чтобы избежать целлюлита.