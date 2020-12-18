Регулярные прыжки на скакалке: как изменится тело, если уделять упражнению 5 минут в день
Как устранить все проблемные зоны с помощью одного спортивного снаряжения? Просто! Вам понадобится скакалка и две свободные руки. Добавьте к этому комплекту регулярность и отличный результат гарантирован!
Во время похудения – наша основная задача заключается в создании дефицита калорий. Достигается это двумя способами: сбалансированной диетой и интенсивными физическими упражнениями, сообщает Полезно 24. Последнее как раз и предусматривает кардио нагрузку, к которой относятся прыжки на скакалке.
5 минут в день, посвященные прыжкам на скакалке, могут кардинально изменить ваше тело! Каждые 100 прыжков способны сжечь от 45-80 калорий. Точная цифра зависит от индивидуальных параметров организма, ведь чем больше ваш вес – тем больше энергии требуется для одного прыжка.
Читайте также: Мышечный спазм: почему он у вас и как предотвратить дискомфорта
Техника прыжков
Зачем прыгать на скакалке / Фото Pixabay
Для начала подберите скакалку соответствующей длины. Также позаботится о соответствующей эластичной одежде. Женщинам, даже с небольшой грудью, понадобится специальный фитнес-топ, который поможет избежать дискомфорта.
Когда все организационные моменты решены, переходите к практике! Выполняя прыжки, обязательно:
- Держать спину необходимо ровно.
- Возвращать ручки скакалки с помощью кистей рук.
- Не использовать "движения от локтя".
- Приземляйтесь исключительно на носочки.
Не ограничивайте себя стандартными движениями на двух ногах. Попробуйте также:
- прыжки на одной ног;
- прыжки вперед-назад, влево-вправо;
- бег на месте.
Что произойдет с телом через месяц таких тренировок
Поскольку во время прыжков на скакалке интенсивно худеют самые проблемные части тела: ягодицы, живот, а также бедра и икры ног, за 1 месяц тренировок вам удастся потерять 5 кг веса. При этом важно сочетать физическую нагрузку с правильным питанием и здоровым сном.
Как скакалка влияет на организм
Как скакалка влияет на организм / Фото istockphoto
Другие плюсы прыжков на скакалке
- Прыжки способны заменить бег, экономя время. Уже после недели регулярных занятий можно заметить, что в теле появилось больше мышц. Особенно в плечевом поясе, пояснице и в области пресса.
- Происходит заметное увеличение выносливости, ведь во время прыжков приходится выдерживать особый ритм.
- Скакалка устраняет боли в спине. В процессе прыжков позвоночник растягивается, соответственно, снижается риск развития сколиоза.
- Польза для сердца. Кровь циркулирует быстрее, что положительно влияет на артериальное давление.
- Профилактика заболеваний скелета.
- Скакалка положительно влияет на правильное дыхание, а также учит держать равновесие.
- Это замечательный антистресс, который поможет вам оставаться активным в течение всего рабочего дня.
Поделиться новостью