Підвищений артеріальний тиск не можна ігнорувати, адже він створює додаткове навантаження на всі органи. Зокрема, найбільш фатальний вплив чекає на серцево-судинну систему.

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Як знизити артеріальний тиск

Важливо усвідомити, що правильний раціон є основним фактором регулювання показників, тож певні продукти допоможуть позбутись причини хвороби, коли ж ліки часто прибирають лише наслідки.

Основним винуватцем підвищених показників є сіль, яка затримує рідини в організмі, що автоматично збільшує тиск на кровоносні судини. За таким же принципом і деякі продукти можуть позитивно або негативно впливати на показники. Лікар Браян Фішер рекомендує робити акцент на стравах, які містять овочі та жирну рибу. Їх варто їсти мінімум двічі на тиждень.

Існують дослідження, які свідчать про те, що омега-3 жирні кислоти, магній і резистентність до інсуліну можуть бути частковою причиною гіпертонії. Найкраща порада – перейти до щоденного раціону, багатого горіхами, фруктами, насінням і різноманітними овочами, їсти жирну рибу 2 – 3 рази на тиждень і зменшити споживання рафінованих вуглеводів, таких як білий хліб, паста і білий рис,

– пояснює доктор Фішер.



Додайте у раціон овочі та рибу / Фото Pexels

Збалансоване здорове харчування стане головними ліками проти підвищеного тиску. Варто також позбутись надлишкового вживання натрію, який є у складі солі, крабів, устриць, артишоків, шинки і томатах. Допоможе вивести з організму надмірну кількість речовин калій, який варто шукати у лососі, солодкій картоплі, білій квасолі та бананах.

Мінімізуйте вживання алкоголю, що найбільше підвищує артеріальний тиск. При проблемах з тиском можна собі дозволити лише маленький келих червоного вина, який часто зустрічається у середземноморській дієті. Його помірне споживання може мати корисний вплив на серцево-судинну систему, адже у складі є поживні сполуки з винограду, такі як ресвератрол.