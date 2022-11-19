Зазвичай для захисту організму від поганого холестерину необхідний правильний раціон та здоровий спосіб життя. Проте у нас є куди простіший спосіб – розповідаємо, де шукати сульфорафан, який очищує кров від негативних діячів.

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Як знизити рівень холестерину

Сульфорафан – це багата на сірку сполука, яка міститься в багатьох листових зелених овочах. Суперфудом у цьому розряді вважається броколі. Ще у 2016 році дослідники на практиці підтвердили її дієвість.

Вчені з Університету Мансура провели експеримент на кроликах, яких розділили на три групи: одні їли звичайну їжу, інші харчувались продуктами з холестерином, а треті мали такий же багатий на поганий холестерин раціон, який поєднували з добавками сульфорафану.

Протягом 4 тижнів вчені змогли відстежити, що у 2 та 3 групи показники холестерину відрізнялись на 40%. В організмі тварин стало також менше тригліцеридів – це тип жиру в крові, надмірна кількість якого є шкідливою для серця та збільшує ризик захворювань.



Броколі знижують рівень поганого холестерину / Фото Pexels

Що таке біорегуляційний підхід у лікуванні та коли він може працювати краще, ніж протокольна терапія: дізнайтесь про здоровий підхід до лікування захворювань тут.

Компонент сульфорафан, який є у складі броколі, не лише захищає серцево-судинну систему, а й нормалізує її роботу. Інші вчені згодом проаналізували продукти з вмістом корисного компоненту і з'ясували, що одне яблуко та порція броколі щодня стануть надійною профілактикою небезпечних захворювань, зокрема можуть знизити ризик інсульту на 13%.

Також броколі відома вмістом лютеїну, який покращує здоров'я очей. Корисну добавку можна знайти ще у складі капусти, шпинату, гарбуза, моркви та фісташок.