Якщо ви хочете зробити застілля більш дієтичним та здоровим, ви можете дещо змінити класичний рецепт салату Олів'є. Страва не втратить звичний смак та порадує гостів, і ви зможете їсти її, не переймаючись про наслідки.

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Чим шкідливе Олів'є

Найбільшу небезпеку для вашої фігури у салаті Олів'є представляють такі інгредієнти: майонез, варена ковбаса та мариновані огірки. Усі вони містять деякі речовини, які точно не вплинуть позитивно на ваше здоров'я.

Наприклад, за даними Міністерства сільського господарства США, у майонезі, який ви купуєте у магазині, зазвичай міститься 94 калорії – і це тільки на одну столову ложку, а у салаті їх точно опиниться значно більше. Окрім того, у майонезі міститься і 10,3 грама жиру, з яких 1,6 грама – насичені. Може здаватися, що це не так і багато, проте це досить велика кількість для порції такого розміру.

Що ж до вареної ковбаси – попри те, що вона вважається одним з найбезпечніших видів ковбас, варто все ж максимально обмежити її у своєму раціоні, адже вона містить досить багато калорій та жирів.

Мариновані огірки, за даними WebMD, переповнені сіллю. Тільки у одному невеликому маринованому огірку міститься більше, ніж 2/3 рекомендованої добової кількості натрію. Ви могли й не здогадуватися, наскільки шкідлива надмірна кількість солі в організмі – вона може призвести до підвищення кров'яного тиску, підвищити ймовірність інфаркту, інсульту, діабету та захворювання нирок.

Натрій також може й вимивати кальцій з кісток та послабити їх, і, як наслідок, ви будете більш схильні до різноманітних переломів.

Чим замінити майонез у Олів'є

Якщо для вас не принципово зберегти оригінальний смак салату, ви можете заправити Олів'є сметаною замість майонезу. Також можна використати домашній йогурт із жирністю у 2,5%.

Та ще один варіант, який підійде для більшості людей – виготовити домашній майонез. Ви будете здивовані, та він навіть може бути корисним. Річ у тому, що домашній майонез складається тільки з трьох інгредієнтів – яєць, олії та оцту.



Майонез можна виготовити вдома / Фото Pexels

Яйця є абсолютно здоровою їжею, і в Американській кардіологічній асоціації навіть рекомендують вживати по одному яйцю на день, адже цей продукт є важливою частиною збалансованого раціону.

Природні олії також корисні для здоров'я в обмежених кількостях. Єдиний інгредієнт майонезу, який є сумнівним – це оцет. Проте дієтологиня Джанет Рене порадила використовувати замість нього свіжий лимонний сік. Це не вплине на смак, проте зробить кінцевий продукт більш здоровим та корисним.

Чим замінити варену ковбасу в салаті

Для того, щоб ваш салат Олів'є був більш корисним, ви можете замінити один з головних його атрибутів, варену ковбасу, на не менш смачний і навіть більш поживний варіант – варену курячу грудку або варену індичку. Це м'ясо буде не тільки дієтичним, але і наповненим білком та іншими поживними речовинами.

Що покласти в Олів'є замість маринованих огірків

Мариновані огірки у салаті можна замінити на квашені – це не надто сильно вплине на смак, проте у салаті буде набагато менше солі. Ферментовані продукти, якими і є квашені огірки, можуть навіть позитивно вплинути за здоров'я кишківника. Вони також сприяють хорошому травленню та навіть можуть полегшити м'язові судоми.

Корисними квашені огірки будуть і для схуднення – це низькокалорійний продукт, у якому є досить багато води, а це допоможе вам швидше відчути ситість.

Як зробити Олів'є більш здоровим

Якщо ви додаєте у свій салат консервований горошок, його також можна замінити на заморожений. Так ви зменшите кількість консервантів у страві та зробите її більш корисною. Для того, щоб використати морожений горошок, просто залийте його окропом на деякий час, і відразу ж після цього додавайте до салату.



Олів'є може бути корисною стравою / Фото Pexels

Ще одна коректива, яку можна внести до рецепта Олів'є – додавати до нього менше картоплі. Її кількість можна також розбавити вареною селерою або кислими яблуками. Для того ж, щоб додати Олів'є і яскравого смаку, і додаткову порцію вітамінів, можна покришити до салату трохи болгарського перцю.

Ну і наостанок – навіть з найбільш корисним рецептом їсти Олів'є потрібно в міру. Не варто споживати більше, ніж 50 – 70 грамів за раз (тобто дві столові ложки).