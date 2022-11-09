Важливо отримувати достатню кількість білка, щоб бути здоровими та енергійними. Розповідаємо про ознаки, які можуть вказувати на дефіцит цієї поживної речовини.

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Як зрозуміти, що ви отримуєте недостатньо білка

Зміни настрою

Мозку потрібні хімічні речовини, відомі як нейротрансмітери, щоб передавати інформацію від однієї клітини до іншої. Багато цих хімічних речовин складаються з амінокислот, які є основними елементами білка.

Таким чином дефіцит білка у їжі може перешкодити вашому організму виробляти достатню кількість цих нейромедіаторів, змінюючи роботу вашого мозку. Наприклад, якщо у вас низький рівень серотоніну та дофаміну, ви можете бути надмірно агресивними або депресивними.

Проблеми зі шкірою, волоссям і нігтями

Випадіння волосся, розшарування нігтів, а також лущення шкіри – одні з ознак дефіциту білка в організмі. Адже волосся, нігті та шкіра складаються з білків, таких як кератин, колаген і еластин.

Втома і слабкість

Дефіцит білка може призвести до втрати м'язової маси, що може вплинути на баланс, спричинити відчуття слабкості та сповільнити метаболізм. Брак білка також може призвести до анемії – захворювання, яке заважає клітинам отримувати достатню кількість кисню і, як наслідок, ви відчуваєте втому.



Через нестачу білка ви відчуватимете слабкість / Фото Unsplash

Голод і тяга до їжі

Якщо ви відчуваєте постійну тягу до їжі або голод, це може свідчити про нестачу білка. Оскільки білок є поживною речовиною, що забезпечує ситість.

Часті хвороби

Якщо ви часто або постійно хворієте, то це може означати, що ваша імунна система не в найкращому стані. Це може бути пов'язано з нестачею білка, оскільки імунні клітини складаються з цієї поживної речовини.

Крім того, дослідження показало, що 12 літніх жінок, які споживали невелику кількість білка протягом 2 тижнів, мали низький імунітет.