Як зупинити чхання: 7 дієвих порад від лікарів
Чхання – це природна біологічна реакція, яка виникає при подразненні слизових оболонок носа. Зазвичай це відбувається через алергію, вживання гострої їжі або застуду. Як запобігти нежитю та зменшити його частотність – читайте далі.
Джерело:Insider
Якщо ви відчуваєте наближення приступу чхання, спробуйте різко видихнути, затиснути ніс або вдавити язик в піднебіння чи зуби. Утім, лікарі рекомендують не стримувати себе під час чхання, оскільки цей процес призначений для виведення подразників з порожнини носа. Тож найздоровіший спосіб уникнути чхання – запобігти йому заздалегідь.
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Ось 7 порад, які допоможуть уникнути частого чхання.
Уникайте тригерів
Найважливішим кроком у зупинці чхання є усунення першопричини. З’ясуйте, чому ви чхаєте й усуньте ці фактори.
Серед найпоширеніших причин чхання виокремлюють:
- пилок
- пил
- цвіль
- забруднення повітря
- дим
- сухе повітря
- пральні порошки
- гостра їжа
Лікуйте алергію
Профілактика чхання / Фото Rawpixel
Близько 30% населення стикається з сезонною алергією, яка провокує чхання. Якщо у вас сезонна алергія, спробуйте почати лікування з безрецептурних препаратів, наприклад Кларитину.
Більшість ліків проти алергії є антигістамінними препаратами, які блокують хімічну речовину гістамін, вироблену організмом у відповідь на алерген. При їх застосуванні ви зменшите набряк носа, що допоможе зупинити чхання.
Якщо це не допомогло контролювати ваші симптоми, проконсультуйтеся з лікарем-алергологом, який випише індивідуально підібрані препарати.
Використовуйте назальний спрей
Назальний спрей для носа допомагає вимити частинки, які в іншому випадку провокували б чхання.
Якщо ви передбачаєте черговий спалах сезонної алергії, спробуйте застосувати глюкокортикостероїдні назальні спреї. Щоб вони були ефективними, використовуйте їх чітко за призначенням і лише під час загострення алергічних реакцій.
Використовуйте зволожувач повітря
Пересушені слизові оболонки частіше піддаються подразненню. Використання зволожувача, особливо в опалювальний сезон, допоможе підтримати їх здоров'я.
Підтримуйте імунну систему
Профілактика чхання / Фото Rawpixel
Вітамін С та цинк неймовірно важливі для підтримання здоров'я імунної системи. Остання, як відомо, допомагає боротися з вірусами. які й можуть стати причиною інтенсивного чхання.
Пийте ромашковий чай
Ромашковий чай чудово підходить для покращення сну, а його антигістамінні властивості допомагають уникнути чхання. Для того, щоб зменшити подразнення, слід випивати одну чашку чаю з ромашки перед сном.
Відмовтеся від спецій
Гостра і гаряча їжа може спровокувати чхання. Цей стан називається "смаковим ринітом" та супроводжується набряком в носі. Такий риніт виникає як реакція на чорний перець, карі чи цибулю. Зверніть увагу, які продукти викликають у вас чхання та уникайте їх в майбутньому.
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