Чихание – это естественная биологическая реакция, которая возникает при раздражении слизистых оболочек носа. Обычно это происходит из-за аллергии, употребления острой пищи или простуды. Как предотвратить насморка и уменьшить его частотность – читайте дальше.

Если вы чувствуете приближение приступа чихания, попробуйте резко выдохнуть, зажать нос или вдавить язык в небо или зубы. Но учтите, что врачи рекомендуют не сдерживать себя во время чихания, поскольку этот процесс предназначен для вывода раздражителей из полости носа. Поэтому самый здоровый способ избежать чихания – предотвратить его заранее.

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Вот 7 советов, которые помогут избежать частого чихания.

Избегайте триггеров

Важнейшим шагом в остановке чихание является устранение первопричины. Выясните, почему вы чихаете и устраните эти факторы.

Среди самых распространенных причин чихание выделяют:

пыльца

пыль

плесень

загрязнение воздуха

дым

сухой воздух

стиральные порошки

острая пища

Лечите аллергию



Профилактика чихания / Фото Rawpixel

Около 30% населения сталкивается с сезонной аллергией, которая провоцирует чихание. Если у вас сезонная аллергия, попробуйте начать лечение с без рецептурных препаратов, например Кларитина.

Большинство лекарств против аллергии являются антигистаминными препаратами, которые блокируют химическое вещество гистамин, выработанный организмом, как реакция на аллерген. При их приеме вы уменьшите отек носа, что поможет остановить чихание.

Если это не помогло контролировать ваши симптомы, проконсультируйтесь с врачом-аллергологом, который выпишет индивидуально подобранные препараты.

Используйте назальный спрей

Назальный спрей для носа помогает вымыть частицы, которые в противном случае провоцировали бы чихание.

Если вы ожидаете очередную вспышку сезонной аллергии, попробуйте применить интраназальные глюкокортикостероиды. Чтобы они были эффективными, используйте их строго по назначению и только во время обострения аллергических реакций.

Используйте увлажнитель воздуха

Пересушенные слизистые оболочки чаще подвергаются раздражению. Использование увлажнителя, особенно в отопительный сезон, поможет поддержать их здоровье.

Поддерживайте иммунную систему



Профилактика чихания / Фото Rawpixel

Витамин С и цинк невероятно важны для поддержания здоровья иммунной системы. Последняя, ​​как известно, помогает бороться с вирусами, которые и могут стать причиной интенсивного чихание.

Пейте ромашковый чай

Ромашковый чай прекрасно подходит для улучшения сна, а его антигистаминные свойства помогают избежать чихания. Для того чтобы уменьшить раздражение, следует выпивать одну чашку чая из ромашки перед сном.

Откажитесь от специй

Острая и горячая пища может спровоцировать чихание. Это состояние называется "вкусовым ринитом" и сопровождается отеком в носу. Такой ринит возникает как реакция на черный перец, карри или лук. Обратите внимание, какие продукты вызывают у вас чихание и избегайте их в будущем.