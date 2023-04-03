Чи задумувались ви, що ж стає причиною такої тенденції? Науковці кажуть, що причина найчастіше одна і та ж сама. Розповідаємо про неї.

До слова Стосунки у небезпеці: три щоденні помилки, які ви могли не помічати

Через що люди найчастіше розлучаються

У журналі Social Psychological and Personality Science опублікували результати дослідження щодо розлучень. Виявилось, головною причиною такого рішення є втрата душевної близькості, яку пари вважають надзвичайно важливою для здорових відносин.

Науковці з університету Торонто стежили за 4105 дорослими, які щотижня заповнювали опитувальники щодо особистого життя. Проаналізувавши дані, як-от стать та тривалість відносин, стало зрозуміло, що розпад пари можна передбачити.



Бережіть свої стосунки / Фото Pexels

Це стається тоді, коли один із партнерів змінює свою оцінку щодо близькості. Якщо зацікавленість до людини зменшувалась, то це, як правило, завершувалось припиненням відносин. Для того, щоб зменшити шанси розлучення, необхідно ретельно працювати над близькістю у своїх відносинах.

Водночас науковці додають, що під час дослідження брали до уваги думку лише одного партнера, а не обох. Масштабніший експеримент допоміг би зрозуміти, чи достатньо задоволеності тільки однієї зі сторін, щоб зберігати відносини.