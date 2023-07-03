Хороший ночной сон является проблемой для многих людей. Почти каждый третий человек за свою жизнь сталкивается с проблемным сном.

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На это могут влиять многие факторы – от болезней, тревоги, стресса, а также от позы, в которой вы пытаетесь заснуть. Она очень сильно влияет на ваш сон.

Лучшая поза для сна

Специалисты здорового сна отмечают, что лучше всего влиять на ваше самочувствие будет поза на спине.

Лучшая поза для хорошего ночного сна может изменяться в зависимости от индивидуальных предпочтений и состояния здоровья, но часто рекомендуется спать на спине,

– отметил Мартин Сили.

Это положение обеспечивает оптимальное выравнивание позвоночника, снижая вероятность развития болей в шее и спине.

Сон на спине также помогает держать дыхательные пути открытыми, способствуя правильному дыханию и потенциально снижая риск храпа. Правильное размещение подушки для поддержки шеи и головы может еще больше повысить комфорт в этом положении.



Сон на спине избавляет от боли в плечах / Фото с Femina

Однако важно помнить, что все люди уникальны, и то, что лучше всего подходит для одного человека, может не подходить для другого.

Согласно исследованиям, сон на спине помогает при болях в шее и плечах. Правильная поза во сне важна и предотвращает скелетно-мышечную боль в шее и плечах.