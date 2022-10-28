Антиперспіранти та дезодоранти по-різному зменшують запах тіла. Дізнавшись про їхні відмінності, ви зможете правильно підібрати засіб.

Зверніть увагу Забудьте про темні кола під очима: 5 засобів, які ви знайдете на кухні

Яка різниця між дезодорантом і антиперспірантом

Дезодорант усуває та маскує запах під пахвами, але не контролює потовиділення. Зазвичай він на спиртовій основі. Коли ви наносите дезодорант на шкіру, він підвищує кислотність шкіри. Як наслідок, вона стає менш привабливою для бактерій, які викликають запах. Крім того, він зазвичай містить ароматизатор і вважається косметичним продуктом.

Антиперспірант контролює потовиділення, тимчасово блокуючи пори своїми інгредієнтами на основі алюмінію, що призводить до зменшення кількості поту. Управлінням з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) класифікує його як ліки. Адже цей продукт призначений для впливу на структуру тіла або те, як він функціонує.

Як вибрати між тим чи іншим продуктом

Все залежить від типу захисту, який вам потрібен. Наприклад, якщо потовиділення вас не хвилює, ви можете обрати дезодорант, щоб зберегти шкіру свіжою протягом усього дня.

Однак, якщо піт викликає відчуття липкості під пахвами та дискомфорту, або ви плануєте провести насичений день, можливо, краще вибрати антиперспірант. Так ви довше залишатиметесь сухими.

Сьогодні можна знайти продукти, які діють і як антиперспіранти, і як дезодоранти. Тобто вони здатні одночасно захищати від вологи та неприємних запахів. Вони можуть бути у формі спрею, роликові, сухі тощо.



Дезодорант у роликовій формі / Фото Unspash