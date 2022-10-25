Причин для зміни кольору шкіри під очима є чимало. Тож і способів боротьби в аптеках або ж на полицях магазині з косметикою можна знайти цілу низку. Проте є перевірені засоби, які точно зекономлять ваші гроші та освіжать вигляд.
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Чому з'являються темні кола під очима
У нашому матеріалі ми поділимось рецептами, які допоможуть позбутись лише косметичних наслідків. Але закликаємо звернути увагу на цю проблему та дослідити причину появи темних кіл. У переліку можуть бути:
- тривале навантаження на очі, наприклад, робота за комп'ютером;
- алергічна реакція на пил, шерсть домашніх улюбленців, пилок рослин;
- користування бюджетною та неякісною косметикою або агресивні салонні процедури;
- хронічна втома, спровокована як фізичними, так і розумовими навантаженнями, тривалий стрес;
- незбалансоване харчування, надмірне вживання гострих приправ, кави чи консервованих продуктів;
- низка шкідливих звичок: куріння, вживання алкоголю і наркотичних речовин.
Як позбутись наслідків в домашніх умовах
Дієві засоби, які можна приготувати вдома / Фото Pexels
Лід
Звичайна заморожена вода теж підійде, але куди ефективнішим буде заморожений трав’яний настій. Для нього найкраще використовувати звичайну петрушку. Рецепт приготування: одну столову ложку трави заливаємо окропом, залишаємо на 15 – 20 хвилин, щоб настоявся. Утворену рідину проціджуємо і заливаємо у формочки для льоду.
Прохолодні процедури з льодом вранці допоможуть звузити судини та зменшити появу темних кіл.
Компреси з чаю
Заваріть зелений чай і пів справи зроблено. Замочіть ватний диск у розчині і покладіть на очі на 10 – 20 хвилин. Кофеїн, якого особливо багато в зеленому чаї, має антиоксидантні властивості. Це стимулюватиме кровообіг навколо очей. Після процедури вмиваємо обличчя холодною водою і готово.
Трав'яні примочки
Супернастій, який потішить вашу шкіру: приготуйте розчин з аптечної ромашки, шавлії або кропу. Прикладаємо на 10 – 15 хвилин і забуваємо про втомлений вигляд.
Маска з сиру
Врятує від чорних кіл і звичайний сир. Для такого застосування обирайте найбільш жирних представників, вони потішать своєю ефективність. Залишаємо на 10 хвилин і готово.