Причин для зміни кольору шкіри під очима є чимало. Тож і способів боротьби в аптеках або ж на полицях магазині з косметикою можна знайти цілу низку. Проте є перевірені засоби, які точно зекономлять ваші гроші та освіжать вигляд.

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Чому з'являються темні кола під очима

У нашому матеріалі ми поділимось рецептами, які допоможуть позбутись лише косметичних наслідків. Але закликаємо звернути увагу на цю проблему та дослідити причину появи темних кіл. У переліку можуть бути:

тривале навантаження на очі, наприклад, робота за комп'ютером;

алергічна реакція на пил, шерсть домашніх улюбленців, пилок рослин;

користування бюджетною та неякісною косметикою або агресивні салонні процедури;

хронічна втома, спровокована як фізичними, так і розумовими навантаженнями, тривалий стрес;

незбалансоване харчування, надмірне вживання гострих приправ, кави чи консервованих продуктів;

низка шкідливих звичок: куріння, вживання алкоголю і наркотичних речовин.

Як позбутись наслідків в домашніх умовах



Дієві засоби, які можна приготувати вдома / Фото Pexels

Лід

Звичайна заморожена вода теж підійде, але куди ефективнішим буде заморожений трав’яний настій. Для нього найкраще використовувати звичайну петрушку. Рецепт приготування: одну столову ложку трави заливаємо окропом, залишаємо на 15 – 20 хвилин, щоб настоявся. Утворену рідину проціджуємо і заливаємо у формочки для льоду.

Прохолодні процедури з льодом вранці допоможуть звузити судини та зменшити появу темних кіл.

Під час лікування запалення важливо підтримати організм, не нашкодивши іншим органам. Як можна позбутися запалення, дізнайтесь у нашому матеріалі.

Компреси з чаю

Заваріть зелений чай і пів справи зроблено. Замочіть ватний диск у розчині і покладіть на очі на 10 – 20 хвилин. Кофеїн, якого особливо багато в зеленому чаї, має антиоксидантні властивості. Це стимулюватиме кровообіг навколо очей. Після процедури вмиваємо обличчя холодною водою і готово.

Трав'яні примочки

Супернастій, який потішить вашу шкіру: приготуйте розчин з аптечної ромашки, шавлії або кропу. Прикладаємо на 10 – 15 хвилин і забуваємо про втомлений вигляд.

Маска з сиру

Врятує від чорних кіл і звичайний сир. Для такого застосування обирайте найбільш жирних представників, вони потішать своєю ефективність. Залишаємо на 10 хвилин і готово.