Якщо здоровий спосіб життя відповідає за пришвидшення метаболізму, що покращує шанси вберегти фігуру від зайвих кіло, то цей набір гарантує вам проблеми після 40.

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Звички, які сповільнюють метаболізм

Брак фізичних вправ

Одне з найкращих рішень для вашого здоров'я та метаболізму – регулярні фізичні навантаження. Для досягнення оптимальних показників, вам варто тренуватись 250 хвилин на тиждень. Це дозволить не так спалити жир, як ефективно позбавити вас калорій. Відсутність спорту у житті загрожує втратою м'язової маси, а саме вона відповідальна за темпи метаболізму.

25-хвилинні щоденні навантаження допоможуть підтримувати обмін речовин, спалювати більше енергію та отримувати більше кисню.

Брак силових вправ



Силові вправи впливають на метаболізм / Фото Pexels

Підіймання ваги є ключовим фактором збереження м'язової тканини. Вам не варто боятись візуальних змін, а от почерпнути користь для метаболізму вдасться неабияку.

М'язи спалюють у 10 разів більше калорій на фунт, ніж жир. Тож вам краще піднімати тяжкості та нарощувати більше м'язів, щоб спалити більше калорій,

– пояснює дієтологині Даною Елліс Ханнес.

Велика кількість обробленої їжі

Ще один ворог для здорового метаболізму – жирний фаст-фуд та інші оброблені продукти. Вони несуть загрозу не лише вашій фігурі. Оброблені продукти – головні передвісники запалення, така їжа легко перетравлюється та швидко осідає на вашій талії. Додаючи жирових клітин у своє тіло, ви автоматично сповільните метаболізм. Експертка з харчування каже, що ваш раціон потребує значної кількості необроблених позицій з магазину.

Необроблена та менш оброблена їжа, як правило, менш калорійна, а це означає, що вам не потрібно так сильно турбуватися про надлишок калорій, який ви можете отримати,

– каже Ханнес.

Не варто боятися запалення: як працюють захисні механізми організму та чому ібупрофен, парацетамол або аспірин не вирішують питання, дізнайтесь у нашому матеріалі.

Брак води



Подбайте про зволоження / Фото Pexels

Рідина – це ще одне важливе правило здорового метаболізму, якого дуже легко дотримуватись. Переваги отримають і ваш кишківник, травна система та шкіра. Саме вода допомагає транспортувати збагачену киснем кров у тіло, клітини та м'язові тканини. Цей процес напряму пов'язаний з метаболізмом. Якісне зволоження дозволяє організму працювати ефективніше та спалювати більше енергії.