Если здоровый образ жизни отвечает за ускорение метаболизма, что улучшает шансы уберечь фигуру от лишних кило, то этот набор гарантирует вам проблемы после 40.
Интересно Клетки и энергия: все, что нужно знать об их взаимосвязи
Привычки, замедляющие метаболизм
Нехватка физических упражнений
Одно из лучших решений для здоровья и метаболизма – регулярные физические нагрузки. Для достижения оптимальных показателей вам следует тренироваться 250 минут в неделю. Это позволит не столько сжечь жир, сколько эффективно лишить вас калорий. Отсутствие спорта в жизни чревато потерей мышечной массы, а именно она ответственна за темпы метаболизма.
25-минутные ежедневные нагрузки помогут поддерживать обмен веществ, сжигать больше энергии и получать больше кислорода.
Нехватка силовых упражнений
Силовые упражнения влияют на метаболизм / Фото Pexels
Подъем веса является ключевым фактором сохранения мышечной ткани. Вам не стоит бояться визуальных изменений, а вот почерпнуть пользу для метаболизма удастся.
Мышцы сжигают в 10 раз больше калорий на фунт, чем жир. Так что вам лучше поднимать тяжести и наращивать больше мышц, чтобы сжечь больше калорий,
– объясняет диетологи Данной Эллис Ханнес.
Большое количество обработанной пищи
Еще один враг для здорового метаболизма – жирный фаст-фуд и другие обработанные продукты. Они несут угрозу не только вашей фигуре. Обработанные продукты – главные предвестники воспаления, такие продукты легко перевариваются и быстро оседают на вашей талии. Добавляя жировые клетки в свое тело, вы автоматически замедлите метаболизм. Эксперт по питанию говорит, что ваш рацион требует значительного количества необработанных позиций из магазина.
Необработанная и менее обработанная пища, как правило, менее калорийна, а это значит, что вам не нужно так сильно беспокоиться об избытке калорий, который вы можете получить,
– говорит Х аннес.
Нехватка воды
Позаботьтесь об увлажнении / Фото Pexels
Жидкость – это еще одно важное правило здорового метаболизма, которое очень легко соблюдать. Преимущества получат и ваш кишечник, пищеварительная система и кожа. Именно вода помогает транспортировать обогащенную кислородом кровь в тело, клетки и мышечные ткани. Этот процесс напрямую связан с метаболизмом. Качественное увлажнение позволяет организму работать более эффективно и сжигать больше энергии.