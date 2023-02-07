Если здоровый образ жизни отвечает за ускорение метаболизма, что улучшает шансы уберечь фигуру от лишних кило, то этот набор гарантирует вам проблемы после 40.

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Привычки, замедляющие метаболизм

Нехватка физических упражнений

Одно из лучших решений для здоровья и метаболизма – регулярные физические нагрузки. Для достижения оптимальных показателей вам следует тренироваться 250 минут в неделю. Это позволит не столько сжечь жир, сколько эффективно лишить вас калорий. Отсутствие спорта в жизни чревато потерей мышечной массы, а именно она ответственна за темпы метаболизма.

25-минутные ежедневные нагрузки помогут поддерживать обмен веществ, сжигать больше энергии и получать больше кислорода.

Нехватка силовых упражнений



Силовые упражнения влияют на метаболизм / Фото Pexels

Подъем веса является ключевым фактором сохранения мышечной ткани. Вам не стоит бояться визуальных изменений, а вот почерпнуть пользу для метаболизма удастся.

Мышцы сжигают в 10 раз больше калорий на фунт, чем жир. Так что вам лучше поднимать тяжести и наращивать больше мышц, чтобы сжечь больше калорий,

– объясняет диетологи Данной Эллис Ханнес.

Большое количество обработанной пищи

Еще один враг для здорового метаболизма – жирный фаст-фуд и другие обработанные продукты. Они несут угрозу не только вашей фигуре. Обработанные продукты – главные предвестники воспаления, такие продукты легко перевариваются и быстро оседают на вашей талии. Добавляя жировые клетки в свое тело, вы автоматически замедлите метаболизм. Эксперт по питанию говорит, что ваш рацион требует значительного количества необработанных позиций из магазина.

Необработанная и менее обработанная пища, как правило, менее калорийна, а это значит, что вам не нужно так сильно беспокоиться об избытке калорий, который вы можете получить,

– говорит Х аннес.

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Нехватка воды



Позаботьтесь об увлажнении / Фото Pexels

Жидкость – это еще одно важное правило здорового метаболизма, которое очень легко соблюдать. Преимущества получат и ваш кишечник, пищеварительная система и кожа. Именно вода помогает транспортировать обогащенную кислородом кровь в тело, клетки и мышечные ткани. Этот процесс напрямую связан с метаболизмом. Качественное увлажнение позволяет организму работать более эффективно и сжигать больше энергии.