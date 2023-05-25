Швейцарським вченим вдалось виявити справді цікаву особливість нашого з вами мозку. Розповідаємо про несподіване дослідження та його результат.

До слова Як правильно спілкуватись з колишніми: 5 порад, про які ви не знали

На яке вухо найкраще шепотіти

Нейробіологи зі Швейцарського федерального технологічного інституту Лозанни провели сканування мозку 13 людей. Виявилось, що приємні звуки провокували більше нейронну активність у мозку, тобто спричиняли сильнішу реакцію, коли лунали з лівого боку.

Загалом це може свідчити про те, що ліве вухо куди краще аналізує та визначає емоції в голосі. Експеримент полягав у тому, що людям давали слухати щасливі людські голоси з різних напрямків, але ті, що лунали ліворуч, сприяли кращій неврологічній реакції.



Як правильно шепотіти / Фото Pexels

Нейробіологиня Сандра да Коста зі Швейцарського федерального технологічного інституту Лозанни наголошує, що такий ефект не спостерігався, коли звуки йшли із правого боку чи спереду.

Хоч ліве вухо чутливіше до позитивних звуків, нейтральні та негативні воно не сприймало так само. Відповідь мозку не була такою ж сильною. Тому якщо ви дуже хочете щось хороше отримати, прошепотіть про це на ліве вухо партнера чи партнерки, друга чи колеги.