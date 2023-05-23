Щоб із цим не виникало проблем, потрібно знати ці правила, якими поділились психологи. Читайте та, за потреби, мотайте на вус.

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Як правильно спілкуватись з колишніми

Визначте, чи вам це потрібно

Причини на це можуть бути різні, але якщо є спільні діти чи працюєте разом, то потреба буде. Якщо ж точок дотику немає, то ви вільні у своєму виборі.

Повага – понад усе

Уявіть, що це не ваш колишній, а просто знайомий. Потрібно спілкуватись з максимальною повагою і тактовністю. Якщо вирують емоції, спробуйте звернутись до психолога. Ще один чудовий варіант попередити проблеми – перед розривом парою піти до фахівця.



Спілкування з колишнім не має бути токсичним / Фото Pexels

Відгукуйтесь або добре, або нейтрально

Знову ж таки, це про повагу. Ненормально розповідати іншим, як несправедливо з вами поводились чи чому ви розійшлись. Це може провокувати напругу й конфлікти між колишніми. Звісно, це не стосується розмов з психологом чи юристом у випадку домашнього насильства.

Залишайтесь вірні своєму рішенню

Неможливо про все забути в одну мить і почати життя з нового аркуша. Період болю та розпачу може навіяти думку, щоб все повернути чи побути ще кілька хвилин в обіймах колишнього партнера. Але так робити не варто – причини розриву не зникнуть, а болісні емоції знову розворушаться.

Не забувайте про дітей

Якщо у вас вже є діти, то поговоріть з ними. Їм потрібне чітке розуміння, що батьки будуть продовжувати з ними спілкуватись. Для цього розкажіть, що відбувається і як часто дитина бачитиме маму і тата.