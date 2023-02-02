Вчені провели цікаве дослідження і знайшли зв'язок між кольором взуття та його здатністю пропускати тепло всередину.

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Взуття якого кольору тепліше

Вчені вирішили вивчити, як температура взуття різних кольорів буде змінюватись під впливом теплового випромінювання. Для цього вони провели три експерименти з чорним та білим шкіряним взуттям.

Дослідники помістили у пари повітряну кулю, яка була наповнена водою. Температуру поверхні кулі зафіксували перед експериментом та після того, як взуття пробуло під впливом інфрачервоної теплової лампи протягом 15 та 30 хвилин.



Світле чи темне: яке взуття краще для зими / Фото Pexels

Результати суттєво відрізнялись. В середньому після 15 хвилин температура зросла від 4 градусів за F до 8,8 градуса F. При чому тепло краще пропускало саме чорне взуття, а не біле. 30-хвилинний експеримент призвів до підвищення температури від 7,8 градуса F до 13,6 градуса F. Вищі показники також спостерігали у взутті темних кольорів.

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Тож для зимового сезону куди краще підійде чорне взуття, яка піддається впливу випромінювання та краще нагрівається, а в літній – вибирайте білі капці, аби захистити шкіру від можливого термічного ураження.