Взимку, коли дні стають коротшими, а температура за вікном починає падати, це може призвести до нескінченних застуд, грипу та кашлю. І, звісно, під час хвороби потрібно звертатися за професійною допомогою, та ви все ж можете вдатися до домашніх засобів, щоб полегшити симптоми.

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Зелений чай

Якщо ви полюбляєте зелений чай, це чудово. Він може бути не тільки смачним, але й надзвичайно корисним у подоланні хвороб та кашлю. У цьому напої є чимало біологічно активних сполук, які мають і протизапальну, і антибактеріальну дію, і це робить зелений чай чудовим напоєм для лікування як кашлю, так і його причини.

Окрім того, дослідження показують, що полоскання горла зеленим чаєм може зменшити частоту симптомів кашлю у деяких людей.

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Чай з чебрецю

Чебрець – це поширена трава, яку часто використовують у кулінарії, проте він годиться не тільки для цього. За допомогою чебрецю можна заварити чай, який допоможе полегшити кашель. Якщо вживати його регулярно, це точно допоможе полегшити кількість кашлю та зменшити його інтенсивність.



Чай з чебрецю допоможе полегшити кашель / Фото Pexels

Імбирний чай

Цей вид чаю вже століттями використовують для боротьби з хворобами. Це досить доступний інгредієнт, тож ви точно зможете знайти його у будь-якому магазині. Орім того, цей корінь допомагає позбутися вологого кашлю, адже діє як стимулюючий та відхаркувальний засіб, що допомагає розріджувати слиз і виводити його з легенів.

Евкаліптовий чай

Деякі трави допомагають відкрити дихальні шляхи, і саме у цьому буде корисний евкаліптовий чай. Тож якщо ви відчуваєте сухий кашель, спробуйте заварити чай з евкаліптом та спробувати вживати його разом зі звичним лікуванням від хвороби.