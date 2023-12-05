Зимой, когда дни становятся короче, а температура за окном начинает падать, это может привести к бесконечным простудам, гриппу и кашлю. И, конечно, во время болезни нужно обращаться за профессиональной помощью, но вы все же можете прибегнуть к домашним средствам, чтобы облегчить симптомы.

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Зеленый чай

Если вы любите зеленый чай, это здорово. Он может быть не только вкусным, но и очень полезным в преодолении болезней и кашля. В этом напитке есть немало биологически активных соединений, которые обладают и противовоспалительным, и антибактериальным действием, и это оказывает зеленый чай отличным напитком для лечения как кашля, так и его причины.

Кроме того, исследования показывают, что полоскание горла зеленым чаем может снизить частоту симптомов кашля у некоторых людей.

Здоровье – самое ценное, что есть у человека! Поэтому заботиться о нем нужно тщательно, уделяя особое внимание очищению организма от токсинов. Лимфомиозот проверенный помощник в детоксикации организма. Препарат улучшает отток лимфы, выводит токсины из всех органов и тканей, оказывает дезинтоксикационное действие. Все, чтобы вы чувствовали себя и выглядели здорово!

Чай из тимьяна

Тимьян – это распространенная трава, которую часто используют в кулинарии, однако он годится не только для этого. С помощью чабреца можно заварить чай, который поможет облегчить кашель. Если употреблять его регулярно, это поможет облегчить количество кашля и уменьшить его интенсивность.



Чай из тимьяна поможет облегчить кашель / Фото Pexels

Имбирный чай

Этот вид чая уже веками используется для борьбы с болезнями. Это достаточно доступный ингредиент, так что вы точно сможете найти его в любом магазине. Кроме того, этот корень помогает избавиться от влажного кашля, ведь действует как стимулирующее и отхаркивающее средство, помогающее разжижать слизь и выводить его из легких.

Эвкалиптовый чай

Некоторые травы помогают открыть дыхательные пути и именно в этом будет полезен эвкалиптовый чай. Итак, если вы чувствуете сухой кашель, попробуйте заварить чай с эвкалиптом и попробовать употреблять его вместе с привычным лечением от болезни.