Деякі фрукти мають низький вміст цукру, тож є безпечними для лікування діабету. Дієтологиня Діпіка Джаясвал розповіла про фрукти з низьким вмістом цукру, які найкраще підходять діабетикам.

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Ягоди

Полуниця, чорниця та малина містять мало цукру. Вони багаті антиоксидантами, клітковиною та вітамінами. Вони також містять мало вуглеводів та мають низький глікемічний індекс, що робить їх ідеальним вибором для людей з діабетом.

Яблука

Саме у яблуках відносно мало цукру в порівнянні з багатьма іншими фруктами. Вони містять розчинну клітковину, яка може уповільнювати перетравлення та всмоктування цукру, що допомагає регулювати рівень цукру в крові.

Також яблука відносяться до фруктів з низьким глікемічним індексом, тож мають мінімальний вплив на рівень цукру в крові.



Яблука корисні для діабетиків / Фото з Pexels

Груші

Груші – ще один ідеальний фрукт для діабетиків. Вони містять розчинну клітковину, вітаміни та мінерали і містять мало цукру, що допомагає краще контролювати рівень цукру в крові.

Вміст клітковини в грушах уповільнює засвоєння цукру, сприяє відчуттю ситості та допомагає регулювати рівень цукру в крові.

Гранат

Гранат має низький глікемічний індекс та глікемічне навантаження, що є корисним для людей з високим рівнем глюкози. Крім низького вмісту цукру, він є багатим джерелом антиоксидантів, вітамінів та мінералів, які допомагають знизити резистентність до інсуліну.



Гранат корисний для діабетиків / Фото з Pexels

Апельсини

Якщо вживати апельсини в помірних кількостях, то вони можуть бути частиною дієти, сприятливою для діабетиків. Апельсини є гарним джерелом вітаміну С, клітковини та антиоксидантів. Незважаючи на те, що вміст цукру низький, важливо враховувати розміри порцій через природний вміст цукру.