Некоторые фрукты имеют низкое содержание сахара, поэтому безопасны для лечения диабета. Диетологиня Дипика Джаясвал рассказала о фруктах с низким содержанием сахара, которые лучше всего подходят диабетикам.

Смотрите также Снижает вес и улучшает работу сердца: лечебные свойства ананаса, которые вы не знали

Ягоды

Клубника, черника и малина содержат мало сахара. Они богаты антиоксидантами, клетчаткой и витаминами. Они содержат мало углеводов и имеют низкий гликемический индекс, что делает их идеальным выбором для людей с диабетом.

Яблоки

Именно в яблоках относительно мало сахара по сравнению со многими другими фруктами. Они содержат растворимую клетчатку, которая может замедлять переваривание и всасывание сахара, что помогает регулировать уровень сахара в крови.

Также яблоки относятся к фруктам с низким гликемическим индексом, поэтому оказывают минимальное влияние на уровень сахара в крови.



Яблоки полезны для диабетиков / Фото из Pexels

Груши

Груши – еще один идеальный фрукт для диабетиков. Они содержат растворимую клетчатку, витамины и минералы и содержат мало сахара, что помогает лучше контролировать уровень сахара в крови.

Содержание клетчатки в грушах замедляет усвоение сахара, способствует ощущению сытости и помогает регулировать уровень сахара в крови.

Гранат

Гранат имеет низкий гликемический индекс и гликемическую нагрузку, что полезно для людей с высоким уровнем глюкозы. Помимо низкого содержания сахара он является богатым источником антиоксидантов, витаминов и минералов, которые помогают снизить резистентность к инсулину.



Гранат полезен для диабетиков / Фото из Pexels

Апельсины

Если употреблять апельсины в умеренных количествах, то они могут являться частью диеты, благоприятной для диабетиков. Апельсины являются хорошим источником витамина С, клетчатки и антиоксидантов. Несмотря на то, что содержание сахара низкое, важно учитывать размеры порций из-за естественного содержания сахара.