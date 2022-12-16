Насправді лікувальні властивості цибулі були відомі з давніх часів, коли її використовували для лікування таких захворювань, як головний біль, хвороби серця та виразки в роті. Завдяки дослідженням вдалося з'ясувати ще кілька переваг.

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Корисні властивості цибулі, про які ви не знали

Містить протиракові сполуки

Вживання цибулі пов'язано зі зниженням ризику деяких видів раку, серед яких – рак шлунку та колоректальний рак.

Огляд 26 досліджень показав, що люди, які споживали найбільшу кількість цибулі, мали на 22% менше шансів дізнатися про діагноз раку шлунка, ніж ті, хто споживав найменше.

Крім того, у 2014 році огляд 16 досліджень за участю 13 333 осіб продемонстрував, що у тих, хто споживав найбільше цибулі, ризик раку товстої кишки був на 15% менший.

Ці протиракові властивості пов'язують із сполуками сірки та флавоноїдними антиоксидантами, що містяться в цибулі.

Допомагає контролювати рівень цукру в крові

Вживання цибулі допомагає контролювати рівень цукру в крові, що особливо важливо для людей з діабетом.

Більш раннє дослідження за участю 42 осіб з діабетом 2 типу показало, що вживання 100 грамів сирої червоної цибулі значно знижує рівень цукру в крові натщесерце через 4 години.

Червона цибуля може знизити рівень цукру в крові / Фото Unsplash

Зміцнює кістки

Хоча молочні продукти відіграють велику роль у зміцненні кісток, цибуля теж має таку властивість.

Дослідження за участю 24 жінок середнього віку та в постменопаузі показало, що ті, хто споживав 100 мілілітрів цибулевого соку щодня протягом 8 тижнів, покращили мінеральну щільність кісткової тканини.

Ще одне дослідження показало, що люди похилого віку, які найчастіше їли цибулю, знизили ризик перелому стегна більш ніж на 20% порівняно з тими, хто ніколи її не їв.