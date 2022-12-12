Люди схильні вірити у міфи, якщо вони ще й до всього – популярні. На жаль, через брехню про сон багато людей можуть страждати на хронічне недосипання й мати серйозні проблеми зі здоров'ям.

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Міфи про сон, які можуть вам нашкодити

Багатьом дорослим вистачає до 5 годин сну

Дослідники оцінили цей міф як найбільш потенційно шкідливий для громадського здоров'я. Центри з контролю та профілактики захворювань рекомендують дорослим спати від 7 до 9 годин сну на добу. І не існує жодних але.

"Можуть існувати відмінності в тому, скільки сну потрібно людині… але я не знаю, чи можна це сильно змінити. Я думаю, що ви можете звикнути до меншого часу сну, але водночас звикнете бути нещасним",

– сказав директор Центру медицини сну в лікарні Lenox Hill у Нью-Йорку.

Перегляд телевізора – чудовий спосіб розслабитися перед сном

Точно ні. І це стосується не тільки телебачення. Мобільні телефони, планшети та будь-яка електроніка не є гарним заняттям перед сном.

Зараз дослідники все більше зосереджуються на "блакитному світлі", яке випромінюють екрани, і його негативному впливі на сон.

Не дивіться телевізор перед сном / Фото Unspalsh

Час доби для сну неважливий

Наше тіло має тенденцію дотримуватись природного ритму сну, який неспроста пристосований до сходу та заходу сонця. Однак через нашу кар'єру, сім'ю та соціальне життя ми не завжди спимо вночі.

Деякі недосипання не є великою проблемою, але довгострокова зміна розкладу сну шкідлива. Дослідження показала, що люди, які працюють у нічні зміни, часто відчувають десинхронізацію циркадного ритму та зниження якості сну. Вони також мають вищий ризик погіршення здоров'я, враховуючи депресію та діабет.

Гучне хропіння не шкодить сну

Гучне хропіння насправді є одним із найпоширеніших симптомів апное уві сні (розладу, при якому людина може фактично зупинити дихання).

Якщо ви голосно хропете і страждаєте від втоми або сонливості протягом дня, ці симптоми разом можуть свідчити про апное, але не завжди.