Ванна кімната, мабуть, є одним із найскладніших місць для прибирання. Адже там є багато непомітних чи важкодоступних речей, на які ми зазвичай не звертаємо увагу.

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Що у ванній кімнаті необхідно прибирати

Місце за унітазом

У більшості ванних кімнат унітаз розміщений на відстані кількох сантиметрів від стіни. Тому це місце позаду важко прибирати, і його часто ігнорують.

Мікробіологи вважають, що під час змиву у відкритому унітазі мікроби та бактерії можуть розпорошуватися на відстані до 180 сантиметрів.

Залежно від того, як улаштована ваша ванна кімната, це не є плюсом для поверхонь навколо. Місця та поверхні навколо унітазу треба ретельно чистити. Адже за день там накопичується багато бруду, не говорячи вже про місяці.

Отвори в раковині та ванні

Ще одне місце, про яке часто забувають, коли справа доходить до прибирання. Якщо довго не чистити отвори, то вони з часом повністю засмітяться піною, волоссям, відлущеною шкірою тощо. Це спричинить також і неприємний запах.

Щоб очистити цей бруд, краще вилити гарячу воду безпосередньо в отвір, а також попередньо змішати її з оцтом.

Отвір у раковині потрібно чистити, щоб він не засмітився / Фото Pexels

Килимки

На жаль, килимки для ванної кімнати є чи не найпершим місцем для бактерій. Адже вони постійно перебувають у вологому середовищі. Під час одного опитування лише 10 відсотків людей зізналися, що чистять килимок у ванній кімнаті раз на місяць.

Чіткою ознакою того, що ваш килимок потребує уваги, є зміна кольору або чорні плями. Щотижня перед пранням витрусіть килимок, щоб очистити його від пилу та волосся.

Шторки для душу

Фіранки захищають решту ванної кімнати від намокання під час прийняття душу. Люди часто використовують їх щодня. Коли вода наповнює душ або ванну, підкладка вбирає її, що з часом може призвести до появи цвілі або зміни кольору шторки

Очистьте плями від плісняви, поклавши завісу для душу в пральну машину між парою рушників. Додайте пральний порошок і половину склянки харчової соди або склянку білого оцту та виперіть у теплій воді.

Душова шторка вбирає багато води й бактерій, що може утворити цвіль / Фото Unsplash

Підставка для зубної щітки

Під час прибирання ванної кімнати люди часто нехтують брудними підставками. А дарма, адже зубною щіткою ми користуємося щодня. Якщо класти її в брудну підставку, то бактерії накопичуватимуться кожного разу, коли ми будемо чистити зуби.