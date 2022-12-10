Якщо ви займаєтеся спортом або важкою фізичною діяльністю, то час від часу відчуваєте біль та затвердіння у м'язах. Здолати це неприємне відчуття допоможуть прості й доступні напої.

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Які напої допомагають позбутися кріпатури

Терпкий вишневий сік

Вживання терпкого вишневого соку може принести користь як досвідченим спортсменам, так і початківцям. Дослідження показують, що цей сік та його екстракт можуть полегшити кріпатуру та пришвидшити відновлення м'язів. Про це свідчать щонайменше 25 досліджень 2021 року.

Усе тому, що терпкий вишневий сік містить багато рослинних сполук, які називаються антоціанами. Вони мають потужні протизапальні та антиоксидантні властивості.

Гранатовий сік

Цей напій багатий поліфенолами, які є рослинними сполуками з антиоксидантними та протизапальними властивостями. Таким чином він теж сприяє відновленню м’язів.

У невеликому дослідженні 2017 року 9 елітних важкоатлетів випивали 250 мілілітрів гранатового соку або плацебо 3 рази на день. За результатами, гранатовий сік краще вплинув на організм та підвищив антиоксидантний захист.

Інші дослідження подібним чином показали, що гранатовий сік і гранатові добавки можуть зменшити кріпатуру, маркери запалення та прискорити відновлення м'язів.

Гранатовий сік полегшує больові відчуття у м'язах / Фото Pexels

Буряковий сік

Буряк насичений дієтичними нітратами та пігментами під назвою беталаїни. Дієтичні нітрати допомагають постачати кисень до ваших м'язів і підвищити ефективність мітохондрій (органел або частин клітин, які виробляють енергію, що живить клітини). Тим часом беталаїни можуть зменшити запалення та окисне пошкодження.

Дослідження 2016 року показало, що вживання бурякового соку одразу, через 24 години після і через 48 годин після завершення виснажливих вправ зменшує біль у м'язах і прискорює відновлення.

Ще одне дослідження за участю 13 футболістів показало, що вживання бурякового соку протягом 3 – 7 днів до, у той самий день і через 3 дні після тренування знижує кріпатуру.

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