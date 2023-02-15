Вчені давно досліджують користь різних напоїв для здоров'я. Розповідаємо про ті, які найкраще впливають на організм.

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Найкорисніші напої для здоров'я

Зелений чай

Цей напій є чудовою профілактикою серцево-судинних захворювань та знижує поганий холестерин. Експерти з Вищої медичної школи Університету Окаями опитали близько 14 тисяч людей, віком від 65 до 84 років. Вияснилось, що ті, хто запарює близько 7 чашок чаю на тиждень, живуть довше, ніж ті, хто споживає менше одної.

Кава

Вона збагатить організм антиоксидантами. Водночас дослідження кажуть, що люди, які п'ють каву, загалом почуваються здоровішими, аніж ті, хто її не вживає. Кавомани можуть похизуватись невеличким "захистом" – ризик померти від серцевого захворювання у них є на 19% нижчим, ризик захворіти на рак — нижчим на 18%.



Кава доволі корисна для організму / Фото Pexels

Комбуча

Вона порадує великою кількістю пробіотиків та антиоксидантів, позитивно впливає на рівень цукру при діабеті 2-го типу та має антибактеріальні властивості. Дослідження на щурах показали, що за 30 днів вживання комбучі у гризунів зріс рівень хорошого холестерину, а поганого знизився. Коли вибираєте цей напій, дивіться, щоб у його складі не було доданого цукру й ароматизаторів.

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Червоне вино

Помірне споживання цього вина вважають корисним для серця. У ньому є антиоксиданти, зокрема ресвератрол, який позитивно впливає на здоров'я судин. Цей поліфенол є у шкірці винограду, у лохині, журавлині та арахісі. Проте не всі науковці одностайні щодо його можливості запобігати серцевим захворюванням.

У будь-якому разі пам'ятайте про безпечні дози. Жінкам рекомендовано вживати не більше 150 мілілітрів на день. Чоловікам, старшим за 65 років – стільки ж, а молодшим – дві такі порції.