Хотя диетологи советуют начинать день с напитков, стоит помнить, что не все из них полезны для организма. Особенно, если употреблять их натощак.

Чтобы избежать расстройств пищеварения и дискомфорта в эпигастральной области, некоторые напитки лучше употреблять после примем пищи, сообщает Tchesnok. К такому выводу пришла ассоциация диетологов. На основе наблюдений, эксперты составили список напитков, которые категорически нельзя "заливать" в пустой желудок.

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Минеральная и ледяная вода

Почему не стоит пить холодную воду утром / Фото Pexels

Слишком холодная вода вызывает спазм внутренних органов и усложняет процесс переваривания пищи Другая история с минеральной водой. Пузырьки ее газа раздражают желудок и в перспективе могут стать причиной воспаления.

Чтобы организм хорошо просыпался и хорошо функционировал в течение всего дня, стоит пить воду комнатной температуры.

Кофе

Кто из нас не начинал утро с ароматного кофе? Но оказывается и этот напиток не идеален.

Диетологи убеждены, что кофе лучше употреблять после минимального завтрака. В противном случае – кофеин начнет повышать секрецию желудочного сока. Если пищеварительный тракт не будете иметь, что переваривать, а соки уже выделяются, – запустится не совсем здоровый процесс, который разрушает желудок. Если такая ошибка осуществляется регулярно – у вас может развиться гастрит или язва желудка.

Соки

Что не стоит пить утром / Фото Pexels

Механизм соков аналогичный тому, что описан выше. Соки, как и кофе раздражают желудок. В результате у людей, что завтракают исключительно магазинными фрешами и соками, регулярно появляется изжога, которая может перерасти в гастрит.

Кисломолочные продукты

Казалось бы, что йогурт, кефир и ряженка – идеальные напитки для утра. Но нет. Диетологи убеждены, что утреннее употребление кисломолочных продуктов просто бессмысленно.

В агрессивной желудочной среде, молочнокислые бактерии быстро погибают. И в кишечник, где они усваиваются, практически ничего не доходит. Поэтому диетологи советуют употреблять кефир или ряженку только после основного блюда.

Только после полноценного завтрака, можно выпивать любимые напитки без вреда для здоровья. Поэтому полноценно завтракайте и берегите свой желудок!