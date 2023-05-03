Річ у тім, що такий стан є по-справжньому небезпечним. Його порівнюють навіть з викурюванням 15 цигарок на день. Розповідаємо, чому високопоставлений чиновник охорони здоров'я США так вважає.

Цікаво Може спровокувати смерть: чого не повинно бути на роботі

Чому самотність небезпечна

Лікар припускає, що близько половини усіх мешканців Сполучених Штатів Америки так чи інакше страждали від самотності, а зараз країна зіштовхнулась з відповідною епідемією.

Такий стан може спровокувати низку неприємностей, зокрема збільшує ризик передчасної смерті на майже 30%, адже провокує діабет, проблеми з серцем, безсоння й деменцію. У менш глобальному плані нестача соціальних зв'язків призводить до нижчої успішності в навчанні та продуктивності у роботі.



Самотність небезпечна для вас / Фото Pexels

Мурті наголошує, що відповідна проблема загострилась на фоні пандемії коронавірусу. Дослідження виявили, що за період з червня 2019 року по червень 2022 року коло спілкування американців звузилось на 16%. В інших країнах цифра буде схожою.

Головний лікар США каже про необхідність розв'язання цієї проблеми, щоб залагодити соціальну структуру суспільства та змінити політичну реакцію на неї. Один із варіантів – збільшення кількості державних програм, пов'язаних зі зв'язком між людьми.

Правильний підхід до проблеми є дуже важливим, адже до самотності треба ставитися з усієї серйозністю – як до ожиріння, зловживання наркотиками, алкоголем чи цигарками.