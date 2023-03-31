Повна тверезість позитивно вплине на ваш організм, адже жодна кількість алкоголю не покращує здоров'я. Розповідаємо про хороші наслідки детальніше.

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Які переваги відмови від алкоголю

М'язи

Алкогольні напої часто є причиною деградації м'язів, що порушує фізичну витривалість. Відмова допоможе зберегти фізичну форму.

Печінка

Цироз та жирова дистрофія – одні з наслідків споживання відповідних напоїв. Якщо відмовитись від них, захворювання може почати регенерацію і відновити свої функції, адже алкоголь більше не буде токсином для печінки.



Навіть найменші дози алкоголю шкідливі / Фото Pexels

Серцево-судинна система

Ця система вам теж подякує, якщо ви відмовитесь від алкоголю, бо зменшаться ризики розвитку хвороб серця та судин, як-от ішемічної хвороби серця, інсульту й аритмії.

Психічне здоров’я

У декого міцні напої провокують тривожність, депресію та інші розлади. Рішення перестати пити позитивно позначиться на психічному здоров'ї, настрої та загальній якості життя.

Розвиток раку

Часте вживання алкоголю є однією з причин ризику розвитку раку. Відмовившись від нього, ви можете вберегтись від раку грудей, кишківника та інших частин тіла.