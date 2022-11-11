Сьогодні ми розповімо вам про типові помилки, які суттєво впливають на процес прибирання. Хоча раніше здавалося, що це прості дрібниці.

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Помилки під час прибирання

Миття вікон у сонячний день

Фахівці з миття вікон рекомендують займатися цією роботою в похмурі дні. Адже в сонячні дні піна дуже швидко висихає, залишаючи смуги. Тому вікна мити важко й вони можуть залишитися брудними.

Старт не з того місця

Якщо ви почнете прибирати з неправильного місця кімнати, то можете витратити на це набагато більше часу.

Почніть з верхньої частини кімнати, бо якщо ви підете в протилежному напрямку – спочатку вимиєте підлогу, а потім витрете пил з меблів, – вам доведеться знову вимити підлогу. Адже пил осяде на ній.

Спочатку прибирайте поверхні, а потім – підлогу / Фото Unsplash

Очищення каналізації вже тоді, коли вона засмітилася

Залишки їжі, бруд і пил прилипають до внутрішньої частини труб і накопичуються там до повного засмічення. Щоб уникнути цього, регулярно чистьте труби. Ви можете скористатися наступним методом:

закип'ятіть трохи води, потім налийте трохи мильного засобу в каналізацію;

додайте гарячої води, щоб жир розчинився;

насипте в трубу склянку харчової соди, а потім 1 склянку оцту;

трохи пізніше промийте злив гарячою водою.

Користування віником перед пилососом

Підмітаючи, ви можете рознести багато пилу в повітря і він осяде по всій кімнаті. Тому спершу пропилососьте, щоб прибрати пил, а потім скористайтеся віником, щоб позбутися більшого сміття.

Миття скляних плит засобом для очищення вікон

Використовувати засіб для чищення вікон на скляній плиті не можна. Більшість таких очисників містять аміак і залишають плями на поверхні. Скористайтеся краще білим оцтом.