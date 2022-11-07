Безлад у будинку не завжди пов'язаний з брудом та пилом. Перенасичений інтер'єр теж є причиною гармидеру.

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Що створює безлад у нашому домі

Захаращені поверхні

Кухня, захаращена різноманітною технікою, має безладний вигляд. Те ж саме стосується і поличок для ванної кімнати.

Спробуйте поглянути на це так: в готельних номерах всі поверхні мають акуратний вигляд, здебільшого завдяки тому, що на них немає нічого зайвого. Це робить весь інтер'єр більш просторим і чистим. Це ж правило стосується і вашого будинку.

Безумовно, численні ножі і тарілки, блендер і тостер є одними з найважливіших предметів на нашій кухні. Однак варто подумати про те, щоб заховати частину в кухонній шафі.

Відкриті полиці

Відкриті полиці можуть бути стильними елементами інтер'єру, але тільки тоді, коли ви їх заповнюєте лише частково.

Але якщо у вас є звичка використовувати кожен сантиметр вільного простору і на 100% заповнювати свої полиці різними предметами, краще придбати закриті. Їх можна наповнити будь-якою кількістю речей.

Не захаращуйте відкриті полиці / Фото Unsplash

Багато проводів

Велика кількість проводів і кабелів може зіпсувати вигляд будь-якої, навіть найчистішої кімнати, особливо якщо ці дроти переплутані або зібрані в один великий пучок.

Не забудьте витратити час на те, щоб розплутати ці численні шнури, згрупувати їх за допомогою спеціальних тримачів і сховати за меблями.

Подушки і пледи

Може здатися, що велика кількість різноманітних подушок на дивані робить – це затишно та красиво. Насправді це робить ваш будинок неохайним. Те ж саме стосується подушок і пледів.

Межа між відчуттям комфорту і перевантаженістю тонка. Іноді кімната стає охайнішою, якщо господар просто прибирає зайві подушки та пледи.

Вела кількість подушок створюють безлад / Фото Unsplash

Магніти на холодильнику

Поверхня холодильника часто захаращена десятками магнітів і листків. Навіть найчистіша кухня буде мати безладний вигляд через велику кількість деталей, що "прикрашають" холодильник.

Якщо ви хочете записати щось важливе, використовуйте блокнот, а не поверхню холодильника. Дорогі серцю магніти можна розмістити на бічній стінці холодильника, звільнивши від них передню частину.