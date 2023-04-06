Через відсутність хорошого сну погіршується не лише настрій, працездатність чи гормональний фон. Є ще щонайменше один негативний наслідок, про який застерігають дослідники. Розповідаємо про це детальніше.

До слова Ця звичка перед сном натякає на діабет

Як сон впливає на розвиток діабету

Через проблеми зі сном може постраждати увесь організм. Через це з'являється підвищена тривога, яка впливає на гормональний фон та провокує розвиток захворювань, одним із яких може бути цукровий діабет.

Як це працює, запитаєте ви. Поганий сон не дозволяє організму повністю відновитись, що спричиняє високий рівень цукру у крові. Зрештою, ¼ людей з діабетом заявляють, що сплять менш як 6 годин на добу.



Безсоння погане для здоров'я / Фото Pexels

На рівень цукру також впливає і спосіб харчування, який напряму залежить від сну. Якщо ви невиспані, то можете прагнути більше солодкого, ніж зазвичай. А це впливає на рівень цукру.

Окрім цього, існують дослідження, які підтверджують, що люди з діабетом і проблемами зі сном мають вищий ризик погіршення когнітивних функцій. Існують також дані, які свідчать про те, що люди з діабетом і порушеннями сну можуть мати вищий ризик погіршення когнітивних функцій.

Щоб уникнути проблем як зі сном, так і зі здоров'ям, радимо регулярно займатись спортом, дотримуватись дієти та регулярного графіка сну, уникати вживання кофеїну перед сном.