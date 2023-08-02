Овочі є важливим компонентом збалансованої та поживної дієти, адже мають широкий спектр корисних для здоров'я властивостей. Насичені необхідними вітамінами, мінералами та харчовими волокнами вони відіграють вирішальну роль у підтримці загального самопочуття.

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Лікарка Ліз Келлер розповіла, що існує певний тип овочів, які можуть додавати вагу нашому тілу. Це крохмалисті овочі, тож їх слід виключити з раціону, якщо ви хочете схуднути.

Крохмалисті овочі збільшують вагу

Крохмалисті овочі, хоч і поживні та смачні, але вони впливають на нашу вагу через високий вміст вуглеводів. Вони містять багато вуглеводів, які можуть сприяти підвищенню рівня цукру в крові, що може призвести до сплеску інсуліну та подальшого накопичення жиру.

Картопля, солодка картопля, кукурудза і горох, потенційно можуть призвести до збільшення ваги при вживанні їх у великих кількостях.



Крохмалисті овочі містять багато вуглеводів / Фото з Shutterstock

Крохмалисті овочі містять вищі рівні вуглеводів, які при вживанні у значних кількостях можуть призвести до коливань рівня цукру в крові. Ці коливання можуть викликати підвищене почуття голоду та потяг до калорійних продуктів.

"Спосіб приготування крохмалистих овочів може суттєво вплинути на їхній вплив на вагу. Смажені овочі, пюре з вершковим маслом та вершками або подача їх великими порціями з висококалорійними соусами можуть додати зайвих калорій", – зазначила лікарка Ліз Келлер.

Здорові альтернативи

Некрохмалисті овочі містять велику кількість необхідних поживних речовин, вітамінів і мінералів, не впливаючи на рівень цукру в крові, як їх крохмалисті аналоги.

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Келлер рекомендує вживати листову зелень (шпинат, капуста, рукола), овочі сімейства хрестоцвітих (броколі, цвітну капусту, брюссельську капусту) та інші (огірки, кабачки, болгарський перець). Ці овочі містять менше калорій та вуглеводів.



Здорова альтернатива крохмалистим овочам / Фото з Shutterstock