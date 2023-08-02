Овощи являются важным компонентом сбалансированной и питательной диеты, поскольку имеют широкий спектр полезных для здоровья свойств. Насыщенные необходимыми витаминами, минералами и пищевыми волокнами, они играют решающую роль в поддержании общего самочувствия.

К слову Прекращайте есть рыбу: она может вам навредить

Врач Лиз Келлер рассказала, что существует определенный тип овощей, которые могут прибавлять вес нашему телу. Это крахмалистые овощи, поэтому их следует исключить из рациона, если вы хотите похудеть.

Крахмалистые овощи увеличивают вес

Крахмалистые овощи, хоть и питательные и вкусные, но они влияют на наш вес из-за высокого содержания углеводов. Они содержат много углеводов, которые могут способствовать повышению уровня сахара в крови, что может привести к всплеску инсулина и дальнейшему накоплению жира.

Картофель, сладкий картофель, кукуруза и горох, потенциально могут привести к увеличению веса при употреблении их в больших количествах.



Крахмалистые овощи содержат много углеводов / Фото из Shutterstock

Крахмалистые овощи содержат более высокие уровни углеводов, которые при употреблении в значительных количествах могут привести к колебаниям уровня сахара в крови. Эти колебания могут вызвать повышенное чувство голода и тягу к калорийным продуктам.

"Способ приготовления крахмалистых овощей может оказать существенное влияние на их влияние на вес. Жареные овощи, пюре со сливочным маслом и сливками или подача их большими порциями с высококалорийными соусами могут добавить лишних калорий", - отметила врач Лиз Келлер.

Здоровые альтернативы

Некрахмалистые овощи содержат большое количество необходимых питательных веществ, витаминов и минералов, не влияя на уровень сахара в крови, как их крахмалистые аналоги.

Заботиться о своем здоровье и родных – легко, если выбираете Heel. Препараты этой компании сочетают немецкое качество, натуральный состав и проверенную эффективность. Здоровье – самая высокая ценность.

Келлер рекомендует употреблять листовую зелень (шпинат, капуста, руккола), овощи семейства крестоцветных (брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста) и другие (огурцы, кабачки, болгарский перец). Эти овощи содержат меньше калорий и углеводов.



Здоровая альтернатива крахмалистым овощам / Фото из Shutterstock