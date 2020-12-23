Пластика тіла – це відповідальний процес, який вимагає ретельної підготовки. Окрім вибору хірурга та клініки, варто звернути увагу на сезон, коли ви плануєте провести ту чи іншу операцію.

Пора року суттєво впливає на відновлення організму після пластичної операції, повідомляє Sobaka. По-перше, це пов'язано зі спеціальним одягом, який підтримує тіло після пластики. По-друге, не всі процедури вдало поєднуються з променями сонця.

Зібрали основні рекомендації, які допоможуть вчасно відновитися та хизуватися оновленим тілом з настанням сонячних днів.

Читайте також: За якими критеріями обирати пластичного хірурга – практичні поради

Ліпосакція і ліпос кульптурування

Результат: через 3 місяці



Пластична операція / Фото Gettyimages

Якщо ви хочете позбутися від усього зайвого за допомогою ліпосакції, додати об'єму в ділянці сідниць чи здійснити омріяну підтяжку живота після пологів, холодна пора року – вдалий час для цієї ідеї.

Річ в тім, що після циклу цих операцій, ви та ваше тіло повинні пройти ретельне відновлення. Протягом 1-2 місяців після пластики вам, як мінімум, доведеться носити компресійну білизну. Очевидно, що такий елемент гардеробу не найкраще доповнення до весняного чи літнього образу.

Компресійний одяг прискорює обмінні процеси, мінімізує біль та фіксує шкіру, пришвидшуючи її регенерацію.

Підтяжка обличчя

Результат: через 3 місяці

Зима – сприятливий час для проведення операцій на обличчі та шиї. Сюди входять ендоскопічні, класичні та комбіновані підтяжки. Відновлення відбувається 3 тижні, тож, якщо ви проведете процедуру в період зимових канікул, є шанс, що ніхто не встигне помітити дефектів, спровокованих операцією.

Крім цього, є дві основні причини чому проводити ці операції краще в холодну пору року. Насамперед ви зможете приховати синці чи набряки на обличчі та шиї косинкою, шарфом або стильно замотаною чалмою. Друга причина безпосередньо стосується лазерної корекції шкіри. Після цієї процедури бажано уникати прямого контакту з сонячними променями.

Пластика грудей

Результат: через 2 місяці



Пластика грудей / Фото Gettyimages

Пластичні хірурги стверджують, що ви зможете повернутися до звичного життя за 2 тижні після проведеної операції. Однак протягом всього періоду відновлення вам не обійтися без компресійної білизни. Таким чином, вже весною ви зможете одягнути відкриті блузи та без остраху відвідати пляж.

Ще один нюанс: протягом найближчих 6 місяців вам не рекомендується підносити важкі предмети, виконувати жим лежачи та здійснювати будь-які маніпуляції з грудними м'язами в тренажерному залі.

Операції на носі

Результат: через 6 місяців

А ось ринопластика не має сезонності. Однак, якщо ви все ж наважилися на корекцію носа взимку врахуйте, що низькі температури створюють додатковий стрес для слизової оболонки. Тому, відновлюючися, проводьте якомога більше часу в комфортних умовах та постарайтеся звести до мінімуму шанс заразитися сезонними захворюваннями, які провокують нежить.