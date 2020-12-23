Пластика тела – это ответственный процесс, который требует тщательной подготовки. Кроме выбора хирурга и клиники, стоит обратить внимание на сезон, когда вы планируете провести ту или иную операцию.

Время года существенно влияет на восстановление организма после пластической операции, сообщает Sobaka. Во-первых, это связано со специальной одеждой, которая поддерживает тело после пластики. Во-вторых, не все процедуры удачно сочетаются с лучами солнца.

Собрали основные рекомендации, которые помогут вовремя восстановиться и демонстрировать обновленное тело с наступлением солнечных дней.

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Липосакция и липоскульптура

Результат: через 3 месяца



Пластическая операция / Фото Gettyimages​

Если вы хотите избавиться от всего лишнего с помощью липосакции, добавить объема в области ягодиц или осуществить желаемую подтяжку живота после родов, холодное время года – удачный момент для этой идеи.

Дело в том, что после цикла этих операций, вы и ваше тело должны пройти тщательное восстановление. В течение 1-2 месяцев после пластики вам, как минимум, придется носить компрессионное белье. Очевидно, что такой элемент гардероба не лучшее дополнение к весеннему или летнему образу.

Компрессионная одежда ускоряет обменные процессы, минимизирует боль и фиксирует кожу, ускоряя ее регенерацию.

Подтяжка лица

Результат: через 3 месяца

Зима – благоприятное время для проведения операций на лице и шее. Сюда входят эндоскопические, классические и комбинированные подтяжки. Восстановление проходит 3 недели, поэтому, если вы проведете процедуру в период зимних каникул, есть шанс, что никто не успеет заметить дефектов, спровоцированных операцией.

Кроме этого, есть две основные причины, почему проводить эти операции лучше в холодное время года. Прежде всего вы сможете скрыть синяки или отеки на лице и шее косынкой, шарфом или стильно замотанной чалмой. Вторая причина непосредственно касается лазерной коррекции кожи. После этой процедуры желательно избегать прямого контакта с солнечными лучами.

Пластика груди

Результат: через 2 месяца

​Пластика груди / Фото Gettyimages

Пластические хирурги утверждают, что вы сможете вернуться к привычной жизни за 2 недели после проведенной операции. Однако в течение всего периода восстановления вам не обойтись без компрессионного белья. Таким образом, уже весной вы сможете одеть открытые блузки и без боязни посетить пляж.

Еще один нюанс: в течение ближайших 6 месяцев вам не рекомендуется подносить тяжелые предметы, выполнять жим лежа и осуществлять любые манипуляции с грудными мышцами в тренажерном зале.

Операции на носу

Результат: через 6 месяцев

А вот ринопластика не имеет сезонности. Однако, если вы все же решились на коррекцию носа зимой, учтите, что низкие температуры создают дополнительный стресс для слизистой оболочки. Поэтому, восстанавливаясь, проводите как можно больше времени в комфортных условиях и постарайтесь свести к минимуму шанс заразиться сезонными заболеваниями, которые провоцируют насморк.