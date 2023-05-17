Реабілітація залежить від низки факторів – способу життя, харчування, фізичної активності, хворобливості тощо. Але вчені виявили, що впливати на це може навіть стать. Розповідаємо про це детальніше.
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Чому жінки переносять інсульт гірше, ніж чоловіки
Дослідження провели корейські науковці, ними керували професор Кім Донг-еог і доктор Чунг Джін-ен. Для цього проаналізували МРТ і клінічні дані 6464 людей, які опинились у лікарні через ішемічний інсульт протягом 2011 – 2013 років.
Виявилось, що жінки важче переносили інсульт. Ба більше, на 3,5% збільшувались шанси погіршення стану протягом наступних 3 тижнів і на 4,5% – ризик несприятливого результату протягом ще 3 місяців. Найбільше це стосувалось людей, яким було понад 50 років.
Жінки важче переносять інсульт / Фото Pexels
Це дослідження не тільки демонструє, що пацієнтки з інсультом мають важчі симптоми та гірший прогноз, але й показує, що зазвичай це пов'язано з біологічними відмінностями в області цереброваскулярного стенозу та локалізації інсульту. Необхідні подальші дослідження, щоб розглянути інші біологічні механізми,
– наголосив професор Кім.
Найкращим способом зменшити ризики виникнення інсульту є профілактика. Ось що потрібно робити:
- правильно харчуватись: щодня їсти овочі та фрукти, обмежувати споживання солі і їжі з високим вмістом трансжирів;
- бути фізично активними: достатньо навіть помірних фізичних навантажень;
- обмежити, а ще краще відмовитись від куріння та вживання алкоголю;
- контролювати артеріальний тиск;
- перевіряти рівень холестерину та цукру в крові.