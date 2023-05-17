Реабілітація залежить від низки факторів – способу життя, харчування, фізичної активності, хворобливості тощо. Але вчені виявили, що впливати на це може навіть стать. Розповідаємо про це детальніше.

До слова Несподівано: тривалі телефонні розмови провокують небезпечну хворобу

Чому жінки переносять інсульт гірше, ніж чоловіки

Дослідження провели корейські науковці, ними керували професор Кім Донг-еог і доктор Чунг Джін-ен. Для цього проаналізували МРТ і клінічні дані 6464 людей, які опинились у лікарні через ішемічний інсульт протягом 2011 – 2013 років.

Виявилось, що жінки важче переносили інсульт. Ба більше, на 3,5% збільшувались шанси погіршення стану протягом наступних 3 тижнів і на 4,5% – ризик несприятливого результату протягом ще 3 місяців. Найбільше це стосувалось людей, яким було понад 50 років.



Жінки важче переносять інсульт / Фото Pexels

Це дослідження не тільки демонструє, що пацієнтки з інсультом мають важчі симптоми та гірший прогноз, але й показує, що зазвичай це пов'язано з біологічними відмінностями в області цереброваскулярного стенозу та локалізації інсульту. Необхідні подальші дослідження, щоб розглянути інші біологічні механізми,

– наголосив професор Кім.

Найкращим способом зменшити ризики виникнення інсульту є профілактика. Ось що потрібно робити: