Їжа впливає на здоров'я мозку набагато сильніше, ніж ви можете уявити. Кожного разу, коли ви вживаєте корисні поживні речовини, ви стимулюєте хороший кровообіг у мозку. Тож доктор медичних наук Луїс Манріке-Трухільо розповів, які продукти найбільш корисні для зосередження та концентрації.

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Цільні злаки

Можливо, вам доводилося сути про їжу з "низьким глікемічним індексом". І вона є ключовою для того, щоб покращити увагу, роботу мозку та навіть вашу пам'ять. Про вплив цільних злаків на пам'ять свідчить навіть дослідження Nutricion Hospitalaria.

Їжа з низьким глікемічним індексом – це така, яка під час травлення повільно і стабільно піднімає рівень цукру в крові, а не спричиняє швидкі сплески.

Тож ви можете додати до свого меню такі продукти:

цілозернові спагеті;

коричневий рис;

ячмінь.

Натомість варто уникати у ріціоні таких продуктів, як білий рис та білий хліб, адже у них міститься досить багато рафінованих вуглеводів. Натомість у обох цих продуктах не вистачає поживних речовин – як клітковини, так і вітамінів.

Насіння

Будь-яке насіння, будь-то соняшник, чіа чи льон – це чудовий спосіб отримати корисні ненасичені жири у своєму раціоні. Ще одна перевага насіння – це те, що його дуже легко додати до будь-якої повноцінної страви чи закуски.



Насіння містить дуже багато корисних жирів / Фото Pexels

Дослідження у ‌American показують, що жінки, які споживали дуже багато насичених жирів, мали набагато нижчий рівень уваги за жінок, які додавали до раціону здорові жири.

Вода

У дорослих людей легке зневоднення перш за все впливає на настрій, а не на увагу. Проте у літніх людей та дітей недостатня кількість води в організмі може викликати пригнічення когнітивних функцій.

Для того, щоб залишатися зволоженими, вам варто пити якомога більше води. У клініці Майо радять випивати від 11 до 15 чашок води на день.

Жирна риба

Якщо ви хочете підвищити свою концентрацію, спробуйте ввести у меню більше жирної риби, наприклад, скумбрії, форелі, лосося, тунця та навіть молюсків. В усіх цих сортах можна отримати потрібні омега-3 жирні кислоти. І саме ці жири допомагають покращити і пам'ять, і загальну роботу мозку.