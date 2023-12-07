Еда влияет на здоровье мозга гораздо сильнее, чем вы можете вообразить. Каждый раз, когда вы употребляете полезные питательные вещества, вы стимулируете хорошее кровообращение в мозге. Поэтому доктор медицинских наук Луис Манрике-Трухильо рассказал, какие продукты наиболее полезны для концентрации и концентрации.

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Цельные злаки

Возможно, вам приходилось суть о еде с "низким гликемическим индексом". И она является ключевой для того, чтобы улучшить внимание, работу мозга и даже вашу память. О влиянии цельных злаков на память свидетельствует даже исследование Nutricion Hospitalaria.

Пища с низким гликемическим индексом – это такая, которая во время пищеварения медленно и стабильно поднимает уровень сахара в крови, а не вызывает быстрые всплески.

Вы можете добавить в свое меню следующие продукты:

кругозерные спагетти;

коричневый рис;

ячмень.

Вместо этого следует избегать в риционе таких продуктов, как белый рис и белый хлеб, ведь в них содержится достаточно много рафинированных углеводов. В обоих этих продуктах не хватает питательных веществ – как клетчатки, так и витаминов.

Семена

Любые семена, будь то подсолнечник, чиа или лен – это отличный способ получить полезные ненасыщенные жиры в своем рационе. Еще одно преимущество семян – это то, что его очень легко добавить к любому полноценному блюду или закуске.



Семена содержат очень много полезных жиров / Фото Pexels

Исследование в ‌American показывают, что женщины, потреблявшие очень много насыщенных жиров, имели гораздо более низкий уровень внимания, чем женщины, которые добавляли в рацион здоровые жиры.

Вода

У взрослых людей легкое обезвоживание, прежде всего, влияет на настроение, а не на внимание. Однако у пожилых и детей недостаточное количество воды в организме может вызвать угнетение когнитивных функций.

Для того чтобы оставаться увлажненными, вам стоит пить как можно больше воды. В клинике Майо советуют выпивать от 11 до 15 чашек воды в день.

Жирная рыба

Если вы хотите повысить свою концентрацию, попробуйте ввести в меню больше жирной рыбы, например скумбрии, форели, лосося, тунца и даже моллюсков. Во всех этих сортах можно получить нужные омега-3 жирные кислоты. И именно эти жиры помогают улучшить и память, и общую работу мозга.