Цілком нормально, що рівень вашої енергії підвищується або трохи знижується протягом дня. На ці природні припливи та відпливи можуть впливати різноманітні фактори. До них належать рівень сну та стресу, рівень вашої фізичної активності та їжа, яку ви їсте.

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Білий хліб, макарони та рис

Зернові культури багаті вуглеводами, які забезпечують організм хорошим джерелом енергії. Однак оброблені зерна, що містяться в білому хлібі, макароні та білому рисі, насправді можуть завдати більше шкоди, ніж користі, коли мовиться про рівень енергії.

Оброблені зерна містять менше клітковини, і вони, як правило, перетравлюються та засвоюються швидше, ніж цільні зерна. Така їжа призводить до швидкого підвищення рівня цукру в крові та інсуліну з подальшим зниженням енергії.

Сухі сніданки

Багато продуктів на ринку багаті цукром, який, якщо вживати занадто часто, може негативно вплинути на рівень енергії.

Наприклад, багато людей вважають пластівці для сніданку важливою частиною здорового та енергійного сніданку. Однак багато сортів насправді не мають такого впливу на організм.

Це тому, що більшість сухих сніданків містять дуже мало клітковини, але значну кількість доданого цукру. Насправді цукор становить до 50% від загальної кількості вуглеводів, які містяться в багатьох популярних сухих сніданках.

Таке поєднання високого вмісту цукру та низького вмісту клітковини може підвищити рівень цукру та інсуліну в крові, що призведе до підвищення енергії, а потім і падіння.



Сухі сніданки містять багато цукру / Фото Unsplash

Смажена їжа та фастфуд

Такі продукти, як правило, містять багато жиру та мало клітковини. Ці два фактори уповільнюють ваше травлення.

Повільніше травлення зменшує швидкість, з якою поживні речовини, що підвищують енергію, надходять в організм. Крім того, у смаженій їжі і фастфудах, як правило, мало вітамінів, мінералів та інших необхідних поживних речовин.

Низькокалорійні продукти

Коли настає час перекусів, деякі люди вибирають низькокалорійні версії своїх улюблених страв, вважаючи, що це більш здоровий вибір.

Регулярне надходження в організм значно меншої кількості калорій, ніж йому потрібно, може спричинити гормональний дисбаланс. Це уповільнить ваш метаболізм, через що ви почуватиметеся виснаженим.