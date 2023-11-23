Дієтологи Емі Ліперт та Дестіні Муді розповіли про два солодких сніданки, які можуть викликати в нас здуття живота. Якщо у вас є проблеми з травленням, то їх варто уникати, аби ще більше не нашкодити собі.

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Солодкий йогурт

В поспіху нам часто не вистачає часу приготувати повноцінний сніданок, тож ми обираємо йогурт, втім корисні в ньому мало. Він може сприяти здуттю живота та викликати проблеми із травленням через високий вміст цукру.



Солодкі йогурти не варто вживати на сніданок / Фото Pexels

У більшості солодких йогуртів доданий цукор не лише підвищує рівень цукру в крові, але й порушує баланс кишкових бактерій. А от надмірне споживання цукру може призвести до запалення травного тракту та сприятиме дисбалансу мікробіома.

Лактоза погано засвоюється, вона може спричинити здуття живота та розлад кишечника,

– зазначила дієтологиня Дестіні Муді.

Високорафіновані продукти

Забудьте про випічку й тортики зранку. Вони не лише шкодять вашій фігурі, але можуть вплинути на погане самопочуття вже від ранку. Саме випічка й тістечка сприяють здуттю живота та проблемам із травленням.



Випічка зранку погано впливає на здоров'я / Фото Health is Wealth

У цих продуктах міститься велика кількість рафінованих вуглеводів та цукрів, та не містится жодних поживних речовин. Солодощі не містять клітковини, а її недолік в нашому організмі може ускладнити процес травлення, сприяючи здуттю живота та дискомфорту.

Коли мікробіом стає незбалансованим через певні типи продуктів, у кишечнику утворюються гази та інші неприємні явища,

– розповіла дієтологиня Емі Ліперт.

Додавайте у свій раціон більшу кількість цілісних продуктів, які зроблять мікробіом збалансованим, а такі хронічні симптоми, як газоутворення зменшаться.