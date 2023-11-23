Диетологи Эми Липерт и Дестини Муди рассказали о двух сладких завтраках, которые могут вызвать у нас вздутие живота. Если у вас есть проблемы с пищеварением, то их следует избегать, чтобы еще больше не навредить себе.

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Сладкий йогурт

В спешке нам часто не хватает времени приготовить полноценный завтрак, поэтому мы выбираем йогурт, впрочем, полезного в нем мало. Он может способствовать вздутию живота и вызывать проблемы с пищеварением из-за высокого содержания сахара.



Сладкие йогурты не стоит употреблять на завтрак / Фото Pexels

В большинстве сладких йогуртов добавлен сахар не только повышает уровень сахара в крови, но и нарушает баланс кишечных бактерий. А чрезмерное потребление сахара может привести к воспалению пищеварительного тракта и будет способствовать дисбалансу микробиома.

Лактоза плохо усваивается, она может вызвать вздутие живота и расстройство кишечника,

– отметила диетология Дестини Муди.

Высокорафинированные продукты

Забудьте про выпечку и тортики с утра. Они не только вредят вашей фигуре, но могут повлиять на плохое самочувствие уже с утра. Именно выпечка и пирожные способствуют вздутию живота и проблемам с пищеварением.



Выпечка с утра плохо влияет на здоровье / Фото Health is Wealth

В этих продуктах содержится большое количество рафинированных углеводов и сахаров, и не содержится питательных веществ. Сладости не содержат клетчатки, а ее недостаток в нашем организме может осложнить процесс пищеварения, способствуя вздутию живота и дискомфорту.

Когда микробиом становится несбалансированным из-за определенных типов продуктов, в кишечнике образуются газы и другие неприятные явления.

– рассказала диетология Эми Липерт.

Добавляйте в свой рацион большее количество цельных продуктов, которые сделают микробиом сбалансированным, а такие хронические симптомы, как газообразование, уменьшатся.