Есть вещи домашнего обихода, которые мы получили даже в наследство. Их следует заменить в первую очередь, ведь они наносят больше вреда, чем пользы.

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Сковороды с антипригарным покрытием

Около 10 лет назад срок службы антипригарных сковородок составлял 2 – 3 года. Сегодня технологии позволяют им оставаться в хорошей форме дольше от 5 до 7 лет. По истечении этого времени сковороду нужно заменить.

Пластиковые разделочные доски

Пластиковые разделочные доски служат меньше, чем, например, деревянные. Их следует менять каждые 1 – 5 лет.

Коврик для йоги

Коврик для йоги следует обязательно заменить, когда он начнет изнашиваться. Ведь занятия на нем могут отрицательно повлиять на организм. В зависимости от интенсивности деятельности коврик следует менять каждые 6 – 12 месяцев.



Часто осматривайте коврик для йоги / Unsplash

Кисти для макияжа

Если вы пользуетесь кистями часто, следует покупать новые каждые 3 месяца. Кроме того, важно не забывать хотя бы раз в неделю мыть кисти – те, которыми вы наносите основу под макияж, консиллер и пудру. Те, которые вы используете для глаз, следует смывать после каждого использования.

Швейная игла

Иглу швейной машины нужно заменять каждые 8 часов шитья. С "ручной" иглой немного по-другому – все зависит от толщины и типа материала, с которым вы обычно работаете. В среднем ее следует заменить после 10 часов шитья.

Пемза для ног

Пемзу следует менять каждый месяц. Поэтому при покупке лучше отдавать предпочтение меньшим и не переплачивать за то количество материала, которое вы не успеете потратить.

Стельки

Стандартный срок службы стельок – 6 месяцев. Однако все зависит от того, как часто вы их используете. Например, если вы упорный бегун, то вам придется менять стельки почаще, например, каждые 3 – 4 месяца.

Оправы для очков

Оправа ваших очков может послужить от 1 до 3 лет. По истечении этого срока их лучше будет заменить. Вы можете сделать это раньше, если заметили какие-либо дефекты или проблемы с линзами.

Оправа тоже быстро изнашивается / Фото Unspalsh

Сидение унитаза

Если унитаз может прослужить вам 15 лет, то с сиденьем все иначе. Его следует заменить после 5 – 7 лет использования.