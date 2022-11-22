Проте серед позицій мас-маркет можна виділити найбільш шкідливі продукти та їхні складники, що призводять до фатальних наслідків, зокрема випадіння волосся.

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Яких шампунів варто уникати

Силікони у складі

Шампуні та кондиціонери із силіконами у складі можуть закупорити фолікули при попаданні на шкіру голови. Кондиціонери з силіконами теж будуть шкідливим та можуть зіпсувати зовнішній вигляд, адже обтяжують волосся, роблять його жирним та млявим. Тому при пошуках доглядових засобів уникайте тих, які містять важкі масла та силікони. Найкраще підійдуть для щадного догляду шампуні з м'якими поверхнево-активними речовинами та натуральними інгредієнтами, які ефективно очищають шкіру голови без шкоди для здоров'я.

Суперочищення

На практиці ви могли помітити, що не всі шампуні однаково ефективно очищують волосся від жиру та бруду. Це пов'язано з речовинами у складі: чим більш агресивні домішки, тим краще очищення. Чи потрібна вам така небезпечно-швидка дія? Агресивні засоби використовувати можна для повноцінного очищення, проте експерти рекомендують не зловживати ними та проводити миття не частіше ніж раз на місяць.



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Сухий шампунь

Тут йдеться не про шкідливі інгредієнти, а про неправильну методику застосування. Зазвичай споживачі переймаються лише тим, як правильно нанести шампунь, але не думають, коли його потрібно змивати з волосся.

Тут все, як з косметикою: якщо її тривалий час не змивати з обличчя, а щодня поверх наносити новий шар, шкіра дуже скоро негативно на це відреагує. Якщо сухий шампунь постійно накопичувати, це може призвести до закупорки фолікулів, що призведе до запалення.

Як ще запобігти випадінню волосся

Масаж

Шкіра голови також потребує догляду та навіть масажу, який експерти рекомендують робити щодня по 4 хвилини. Це дозволяє покращити кровообіг, та знімає напругу. Дослідження довели, що це може зменшити ризики випадіння волосся та покращує стан шкіри голови.

Рідше мийте волосся

Щоденне миття можливо й дозволить вам виглядати завжди на всі 100, але це точно не буде гарним рішення для шкіри голови. Спробуйте очищувати волосся бодай через день, що зменшить ризики виникнення сухості та подразнень.

Не носіть тугу зачіску

Стильний хвостик чи гулька не обов'язково мають бути настільки тугими, щоб трішки підтягувати шкіру обличчя. Надмірно стягнуте волосся може призвести до пошкодження фолікулів. Тому краще експериментувати з різними стилями, аби зменшувати навантаження на лінію волосся.